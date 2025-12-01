Sevgili Koç, bugün aşk hayatında Venüs ve Plüton'un etkileşimi ile birlikte tutkulu ve bir o kadar da fırtınalı bir döneme adım atıyorsun. Bu iki güçlü gezegenin etkileşimi, aşk hayatına bir miktar karmaşa getirebilir. Ancak unutma ki her fırtına sonrası güneş doğar!

Bugün, aşk hayatında bir kıskançlık krizi ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu, aniden yükselen bir duygu olabilir ve romantik ilişkini biraz zorlayabilir. Partnerinin seni biriyle kıyaslaması, kalbinde bir soğuma yaratabilir. Bu durum, ilişkinde bir gerilime neden olabilir ve belki de bir süreliğine aşk hayatını gölgeleyebilir. Tabii eğer bu enerjiyi doğru yönetebilirsen, belki de ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin. Onu doğru anladığından emin ol ve aşka vakit ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…