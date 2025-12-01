Sevgili Koç, bugün Venüs ve Plüton mükemmel bir uyum içinde. Bu durum ise iş hayatında seni bir adım öne çıkaracak bir enerji patlamasıyla dolu olabilir! Toplantı odalarında nasıl etkili bir şekilde konuşacağını, insanları nasıl etkileyici bir şekilde ikna edeceğini ve hızlı ve etkili kararlar almanın sana nasıl bir üstünlük sağlayacağını düşün. Rakiplerinin önüne geçme şansın var. Özellikle bugün, daha önce tamamlanmamış bir projeyi toparlama ve bu durumdan güçlü bir şekilde sıyrılma fırsatı sunuyor. Çevrende 'lider sensin' enerjisi adeta bir aura gibi seni sarıyor.

Ancak bugün sadece iş hayatında liderlik etmekle kalmayacak, gizli bir bilgiye ulaşma şansın da var. İş yerindeki pozisyon değişiklikleri, maaş süreçleri veya işten çıkarma süreçlerine ilişkin bir bilgiye ulaşabilirsin ve bu bilgi senin için büyük bir avantaj olabilir. Plüton'dan aldığın enerji ile hayatını şekillendirebilirsin. Önceden sahip olacağın bu bilgi ve enerji, yeni bir iş arayışına girebilir ya da iş yerindeki rekabeti kızıştırabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…