Sevgili İkizler, bugün iletişim üzerine yoğunlaşan bir enerji, seni bekliyor gibi görünüyor. Belki de birinin sana beklediğinden daha açık ve net bir ilgi gösterdiğini fark edeceksin. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir renk katacak ruh eşin olabilir!

Merkür ve Jüpiter'in kozmik etkisi altında, bugün biraz şımartmanın da tam zamanı. Eğer bir ilişkin varsa, bugün geleceğe yönelik umut dolu bir konuşma seni bekliyor olabilir. Bu konuşma, belki de ilişkinin geleceği hakkında yeni bir perspektif sunabilir. Belki de bu, ilişkinin yeni bir aşamasına geçişin başlangıcıdır. Her durumda sana kendini iyi hissettireceği ise kesin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…