Sevgili İkizler, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde parıldayan Dolunay, aşk hayatını aydınlatıyor ve seni daha da çekici kılıyor. Bu çekicilik, belki de bir süredir seninle ilgilenen ancak duygularını gizleyen birinin dikkatini çekebilir. Kim bilir, belki de bugün, o kişi kendini tutamayıp içinde sakladığı duygularını açabilir. Ancak unutma ki onun aşkına karşılık vermek tamamen senin elinde.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün belki de bir süredir konuşulmayan konuların üzerine gitme zamanıdır. Bu durum, ilk bakışta biraz gerginlik yaratabilir gibi görünse de aslında ilişkini daha da güçlendirecek ve seni partnerinle daha da yakınlaştıracaktır. Kalbin, bugün dürüstlük ve açık sözlülükten yana olacak. Aşk için ona kulak ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…