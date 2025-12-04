Sevgili İkizler, bugün senin günün! Zira Dolunay, tam da burcunda parlıyor! Şimdi iş hayatında başarı hikayene odaklanma zamanı. İletişim becerilerin, toplantılardaki karizmatik duruşun, etkileyici sunumların ve dediğim dedik kararların bugün herkesin dikkatini çekiyor. Haftanın son iş günü olmasına rağmen, enerjin ve hızınla herkesi kendine hayran bırakmaya hazırsın. Uzun zamandır ertelediğin bir konuda, 'Artık bu şekilde devam edemem' diyerek cesur bir adım atabilir ve yön değişikliği yapabilirsin.

Öğleden sonra iş hayatında bazı şeylerin değişmesi mümkün! Özellikle bir projenin sona ermesi, bir anlaşmanın tamamlanması veya bir iş arkadaşınla arandaki belirsizliğin son bulması söz konusu olabilir. Bugün söylediklerin ve attığın imzalar, ileride sana yeni fırsatlar ve kapılar açabilir. Kendini göstermek ve yeteneklerini sergilemek için bu fırsatı sakın kaçırma!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Dolunay'ın etkisi seni daha görünür kılıyor! Haliyle bugün, bir süredir senden ilgisini saklayan biri sonunda kendini tutamayabilir ve duygularını sana açabilir... Onun aşkına karşılık vermek ise senin kararın olacak! Öte yandan bir ilişkin varsa, konuşulmayan konular masaya yatırılabilir bugün. Ancak bu durum gerginlik değil, daha da yakınlaşmayı getiriyor. Kalbin bugün dürüstlüğü ve açık sözlülüğü tercih ediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…