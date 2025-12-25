Yükselen Yıldız: Erdem Kaynarca ya da Nam-ı Diğer Lefter

EK: İnsanoğlu ölene kadar bitmemiş bir projedir bence. O yüzden, kendimi şöyleyim böyleyim diye hiç tanımlayamam. Ben olduğum ve olabileceğim her şeyim.

ÖG: Tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan yolculuğunuzda “kırılma anı” dediğiniz bir değişim noktası yaşadınız mı?

EK: Çok fazla değişim, dönüşüm noktaları yaşadım. Oyunculuk yaptıkça fark ediyor insan; hayatı ne kadar derinlemesine yaşarsan o kadar iyi oynarsın. İlla bir an söylemem gerekirse, felsefeden sonra oyunculuk okuma kararı büyük bir kırılmadır.