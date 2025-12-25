Yükselen Yıldız: Erdem Kaynarca ya da Nam-ı Diğer Lefter
Aslında çoğumuz onu tanıyor. Hem ekranlardan, hem beyazperdeden hem de sahnelerden yıllardır sesleniyor bize. Erdem Kaynarca, nam-ı diğer Lefter, başarı basamaklarını sessiz ve emin adımlarla çıkıyor. ODTÜ Felsefe Bölümü ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Erdem’i “Kalp Atışı”, “Yasak Elma”, “Gençliğim Eyvah”, “Annemi Saklarken”, “Hudutsuz Sevda”, TRT Tabii’deki “Binbir Gece Masalları” gibi dizilerde; “Emanet”, “Gönül”, “Hatırladığım Ağaçlar” gibi sinema filmlerinde izledik. Çok yakınlarda Netflix için çekilen “Lefter” dizisinde efsane futbolcuya hayat vererek pek çoğumuzun gönlünde taht kurduğunu da düşünüyorum ☺ Erdem Kaynarca tiyatro sahnesinde de ses getiren oyunlarda rol aldı. Hatta bolca da ödülü var. “Tato / Baba” oyunuyla 23. Sadri Alışık Tiyatro Ödülü, Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü, “Eksik” oyunuyla Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Jüri Özel Ödülü, “Muhammed Ali” oyunuyla da Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’nü kazanan Erdem’le keyifli bir sohbet yaptık.
ÖG: Erdem Kaynarca kendini nasıl tanımlar bu hayatta?
ÖG: Lefter; hem spor hem de sosyolojik tarihimiz açısından önemli bir biyografik yapım oldu bana göre. Peki, sizin için Lefter -gerek birey olarak gerekse hikâyesi ile- ne ifade ediyor?
Erdem, sinemada ve TV’de başarılı yapımlara imza atsa da ilk göz ağrısı elbette tiyatro.
