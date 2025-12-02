Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ile dağınık düşüncelerini toparlama ve iş hayatındaki sorumluluklarını düzenleme konusunda cesur bir adım atacaksın. Yani, kafanı karıştıran her şeyi bir kenara bırakmak üzeresin! Çünkü bugün, her şeyi hesaplı ve pratik bir şekilde ele alacak keskin zekanı ve mantığını çalıştırıyorsun!

Öte yandan bu gezegen geçişi, özellikle finansal düzenlemeler yapma ve iş ilişkilerinde sınırlar koyma konusunda seni harekete geçirecek. Beklentilerini daha net bir şekilde ifade etmeye başlayacaksın. Bu sayede iş yerinde pozisyon değişiklikleri, prim ve maaş konuşmalarına odaklanabilirsin. Hatta bu süreçlerde belki de daha önce hiç olmadığı kadar açık ve net bir şekilde hareket ederek taleplerinin yerine getirilmesini sağlayabilirsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, bugün içinden geçenleri saklamak yerine, onları dile getirme isteği duyacaksın. İlişkinde belirsiz kalan noktaları açıklığa kavuşturmak için doğru kelimeleri bulmakta zorlanmayacaksın. Karşındaki kişiye dair sezgilerin yerini, daha mantıklı bir bakış açısı alacak. Yani, bugün duygusal değil, mantıklı bir mercekten bakmayı tercih edeceksin aşka! Sonunda mı? Elbette kazanan sen olacak, aşk dolu bir ilişki inşa etmek yerine huzurlu bir düzen kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…