Sevgili Koç, bugün aşk hayatında samimi bir iletişim kurma fırsatı kapını çalıyor. Belki de uzun zamandır hoşlandığın o kişiyle arandaki çekim bugün daha belirgin hale gelebilir. Merkür'ün zekice sözcüklerle dolu enerjisi ve Jüpiter'in cesaret veren gücüyle, bugün açık ve net bir konuşma yapabilir, belki de kendini aşkın kollarına bırakabilirsin. Ve bu, bir anda olabilir, beklenmedik bir anda...

Eğer zaten bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki belirsiz bir duygunun üzerine gitmenin de tam zamanı. Belki de bugüne kadar adını koyamadığın bir duygu hakkında konuşabilirsin. Eğer bu duygu aşk ise, belki de birlikte bir yuva kurmayı düşünme zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…