Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde Merkür ile Satürn arasında oluşan üçgen, zihnini toparlama ve düşüncelerini netleştirme konusunda sana yardımcı olacak. Pazar gününün huzurlu ve sakin atmosferi, analiz kabiliyetini daha da keskinleştiriyor. Günlük rutinlerini, iş akışını ve geleceğe yönelik planlarını adım adım yapılandırma fırsatı bulabilirsin. Uzun süredir çözüm bulamadığın bir konuya ise bugün nihayet 'netlik' getirebilirsin.

Zira, şimdi kariyer hayatında daha olgun ve kararlı bir yaklaşım sergilemenin tam sırası. Bir iş görüşmesi, bir e-posta trafiği ya da bir teklif sürecinde, profesyonel duruşunu sağlamlaştırabilirsin. Tabii bu da seni rakiplerine göre daha güçlü kılabilir. Pazar günü olmasına rağmen, sanki yeni haftanın provasını yapıyor gibi hissediyorsan, yenilik ve iş arayışını da hızlandırmalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün hızını artıracak olan Merkür üçgen Satürn, beklenmedik ama güçlü bir elektrik getiriyor. Hiç beklemediğin bir anda birisi seni etkileyebilir... Kalbinin hızla atmasına sebep olan bu yabancıya güveniyor musun peki? Bize soracak olursan, gökyüzünün çekimine kapılmamalısın bugün. Söz konusu aşk dahi olsa, ayakların yere sağlam basmalı ve yeni bir aşka yelken açmak için acele etmemelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…