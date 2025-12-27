onedio
Altında 2026 Süprizi: Uzman İsim "Önü Açık" Diyerek Altın Fiyatlarını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2025 - 15:00

Altın, 2025'te rekor kırdı. Her geçen gün yükselişini sürdüren altın fiyatları, vatandaşların gözdesi oldu. 2026'da altın ne olacak? Yeni yıla sayılı günler kala gözler uzman yorumlarına çevrildi. Ekonomim'den Özer Şeyda Uyanık'a konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2026 altın fiyatlarına dair tahminde bulundu.

Kaynak

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları günü gününe takip ediliyor. Altın yatırımcısı ne kadar kâr ettiğini merak ederken altın almak isteyenler ise fiyatların ne zaman düşeceğini araştırıyor. Altın bugün ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyat 6.249 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10.119 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 20.219 TL

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 40.463 TL

Altın fiyatları 2025'te rekor üstüne rekor kırdı. Peki, altın 2026'da ne kadar olacak?

Güvenli liman altın 2025'in gözdesi oldu. Jeopolitik riskler, savaşlar, ticaret gerilimleri güvenli limana olan talebi artırdı. Şimdiyse altın fiyatlarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2026 altın fiyatlarına dair konuştu. 

Altının 2025’te bu denli yükseleceğini beklemediğini dile getiren Yıldırımtürk, 2026’da altın alımlarının devam edeceğini kaydetti. Yıldırımtürk, “Altının önü açık” dedi ve ekledi: “2026’nın ilk yarısında ons altında 4.650-4.850 dolar, eylülde de 5.000 dolar görülmesi büyük ihtimal.”

Altın düşecek mi?

Yıldırımtürk, altında düşüşe neden olacak faktörleri şöyle sıraladı:

“Savaşların sona ermesi, İsrail’de, Rusya’da düzelmeler altını kısa vadede düşürebilir ama uzun vadede yükseliş trendini bozmaz.”

