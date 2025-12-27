Ev Alıp Satacakları İlgilendiriyor! Tapu Sahiplerine 1 Ocak 2026 Uyarısı
Tapu ve emlak düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte 2026 yılı itibarıyla bina ve arazi vergileri 2025 yılına göre üç katı olacak. Tapu işlemlerinde harç oranı da aynı oranda artırılacak. Sektör temsilcileri tapu sahiplerinin zamdan etkilenmemeleri için 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini yapması gerektiğine dikkat çekti.
2026 yılı itibarıyla tapu işlemlerinde ödemeler zamlanacak.
31 Aralık 2025 tarihi 'zamdan önce son çıkış'. 1 Ocak'tan itibaren zam bekleniyor.
