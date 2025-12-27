Ev Alıp Satacakları İlgilendiriyor! Tapu Sahiplerine 1 Ocak 2026 Uyarısı

2025 yılında 3 milyon TL olan bir konutun emlak vergisi değeri yeni yılda 9 milyon TL’yi bulacak. 2025 yılında 120 bin TL olan tapu harcı ise 2026’da 360 bin liraya ulaşacak. Sektör temsilcileri tapusunu devretmemiş vatandaşlara 31 Aralık 2025 tarihi uyarısında bulundu. Bu tarih “zamdan önce son çıkış” olarak değerlendirilirken 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek fiyatla karşılaşılmaması için uyarı yapıldı.