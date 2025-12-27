onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ev Alıp Satacakları İlgilendiriyor! Tapu Sahiplerine 1 Ocak 2026 Uyarısı

Ev Alıp Satacakları İlgilendiriyor! Tapu Sahiplerine 1 Ocak 2026 Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2025 - 12:31

Tapu ve emlak düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte 2026 yılı itibarıyla bina ve arazi vergileri 2025 yılına göre üç katı olacak. Tapu işlemlerinde harç oranı da aynı oranda artırılacak. Sektör temsilcileri tapu sahiplerinin zamdan etkilenmemeleri için 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini yapması gerektiğine dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 yılı itibarıyla tapu işlemlerinde ödemeler zamlanacak.

2026 yılı itibarıyla tapu işlemlerinde ödemeler zamlanacak.

Bina ve arsa değerleri, tapu işlem ücretleri 2026 yılında zamlanıyor. İşlemlerin 2025 yılına göre üç kat zamlanması bekleniyor. Tapu işlemlerini 31 Aralık 2025 tarihinden sonra bırakanlar ciddi mali yükle karşı karşıya kalacak. Konut satın almasına rağmen henüz tapu devri gerçekleştirmemiş milyonlarca vatandaş 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüksek fiyat ödemek zorunda kalacak.

31 Aralık 2025 tarihi 'zamdan önce son çıkış'. 1 Ocak'tan itibaren zam bekleniyor.

31 Aralık 2025 tarihi 'zamdan önce son çıkış'. 1 Ocak'tan itibaren zam bekleniyor.

2025 yılında 3 milyon TL olan bir konutun emlak vergisi değeri yeni yılda 9 milyon TL’yi bulacak. 2025 yılında 120 bin TL olan tapu harcı ise 2026’da 360 bin liraya ulaşacak. Sektör temsilcileri tapusunu devretmemiş vatandaşlara 31 Aralık 2025 tarihi uyarısında bulundu. Bu tarih “zamdan önce son çıkış” olarak değerlendirilirken 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek fiyatla karşılaşılmaması için uyarı yapıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın