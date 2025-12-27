Ela Rümeysa Cebeci’nin Spiker Ablası İlk Kez Konuştu

Beyaz Tv'de bir dönem spikerlik yapmış olan Nesibe Cebeci, X hesabından gazeteci Özlem Gürses ve İsmail Saymaz'dan bahsetti.

İlk olarak Özlem Gürses ile ilgili paylaşımda bulunan Cebeci, şunları dedi:

'Sayın ‘Gazeteci’ Özlem Gürses bugün YouTube yayınınızı hayretler içerisinde izledim!!! Sırasıyla bahsedeyim:

1. Size kırgın olan Ela Rumeysa Cebeci değil benim. O böyle iftiraları duyunca kırgınlıktan çok daha ağır bir üzüntü yaşayacaktır.

2. ‘Sekspiyonaj iddiaları bana ait değil istihbarat uzmanlarına ait yani cinsellik aracılığıyla istihbarat toplayan bir yapı mı vardı, dosyanın içerisinde böyle bir suç isnadı var biliyorsunuz” dediniz.

Özlem hanım hangi istihbarat uzmanları? Hangi dosyadan bahsediyorsunuz? Bizim, ailesinin, avukatının bilmediği bir dosya mı var? Bizim bile bilmediğimiz bu bilgiyi %100 doğru gibi anlatıyorsunuz şaşkınlığım çok büyük.'

3- 'Çünkü Ela Rümeysa hanım her şeyi arşivlemiş.' net olarak eminsiniz madem rica ediyorum bize de iletin, biz de bilelim. Özel hayatını ilgilendiren mesajlaşmaları dışında bir arşivi vs. yok. Maddi delil göstermenizi rica ediyorum.

4- Diyorsunuz ki Başsavcılık gömü bulmuş hazine bulmuş, Ya mışla muşla mı ilerliyorsunuz. Kim dedi, nerede? Ve bütün isimler ordan çıkıyor diyorsunuz. Bu da doğru değil. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz çok şaşkınım. Kimin ismi oradan çıktı? Bunu kim söyledi? Maddi deliliniz nerede?

Yani bu söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. lütfen düzeltin ya da bize delil sunun. Gazetecilik etiği benden daha iyi bilirsiniz ki bunu gerektirir.'