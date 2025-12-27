Ela Rümeysa Cebeci’nin Spiker Ablası İlk Kez Konuştu
Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucudan tutuklanması ve ardından telefonundan çıkan mesajlaşmalar gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Cebeci'nin ablası Nesibe Cebeci, X hesabından paylaşımlar yaptı. Kardeşi gibi spiker olan abla Cebeci, isim vererek gazetecilere sitemde bulundu.
Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'tan bu yana tutuklu.
Ela Rümeysa Cebeci'nin spiker ablası Nesibe Cebeci, X hesabından bir paylaşım yaparak gazetecilere sitemde bulundu, tepki gösterdi.
Nesibe Cebeci, İsmail Saymaz'ın Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın çıkan test sonuçlarını farklı üslupla değerlendirmesine tepki gösterdi:
