onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ela Rümeysa Cebeci’nin Spiker Ablası İlk Kez Konuştu

Ela Rümeysa Cebeci’nin Spiker Ablası İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2025 - 11:57

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucudan tutuklanması ve ardından telefonundan çıkan mesajlaşmalar gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Cebeci'nin ablası Nesibe Cebeci, X hesabından paylaşımlar yaptı. Kardeşi gibi spiker olan abla Cebeci, isim vererek gazetecilere sitemde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'tan bu yana tutuklu.

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'tan bu yana tutuklu.

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneğinde 'esrar, sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitlerin' saptandığı belirtildi. Uyuşturucu operasyonunda kilit isim olduğu iddia edilen Cebeci'nin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yasaklı madde üzerine mesajlaştıkları da ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Saran'ın testi de pozitif çıktı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin spiker ablası Nesibe Cebeci, X hesabından bir paylaşım yaparak gazetecilere sitemde bulundu, tepki gösterdi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin spiker ablası Nesibe Cebeci, X hesabından bir paylaşım yaparak gazetecilere sitemde bulundu, tepki gösterdi.
twitter.com

Beyaz Tv'de bir dönem spikerlik yapmış olan Nesibe Cebeci, X hesabından gazeteci Özlem Gürses ve İsmail Saymaz'dan bahsetti. 

İlk olarak Özlem Gürses ile ilgili paylaşımda bulunan Cebeci, şunları dedi:

'Sayın ‘Gazeteci’ Özlem Gürses bugün YouTube yayınınızı hayretler içerisinde izledim!!! Sırasıyla bahsedeyim:

1. Size kırgın olan Ela Rumeysa Cebeci değil benim. O böyle iftiraları duyunca kırgınlıktan çok daha ağır bir üzüntü yaşayacaktır.

2. ‘Sekspiyonaj iddiaları bana ait değil istihbarat uzmanlarına ait yani cinsellik aracılığıyla istihbarat toplayan bir yapı mı vardı, dosyanın içerisinde böyle bir suç isnadı var biliyorsunuz” dediniz.

Özlem hanım hangi istihbarat uzmanları? Hangi dosyadan bahsediyorsunuz? Bizim, ailesinin, avukatının bilmediği bir dosya mı var? Bizim bile bilmediğimiz bu bilgiyi %100 doğru gibi anlatıyorsunuz şaşkınlığım çok büyük.'

3- 'Çünkü Ela Rümeysa hanım her şeyi arşivlemiş.' net olarak eminsiniz madem rica ediyorum bize de iletin, biz de bilelim. Özel hayatını ilgilendiren mesajlaşmaları dışında bir arşivi vs. yok. Maddi delil göstermenizi rica ediyorum.

4- Diyorsunuz ki Başsavcılık gömü bulmuş hazine bulmuş, Ya mışla muşla mı ilerliyorsunuz. Kim dedi, nerede? Ve bütün isimler ordan çıkıyor diyorsunuz. Bu da doğru değil. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz çok şaşkınım. Kimin ismi oradan çıktı? Bunu kim söyledi? Maddi deliliniz nerede? 

Yani bu söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. lütfen düzeltin ya da bize delil sunun. Gazetecilik etiği benden daha iyi bilirsiniz ki bunu gerektirir.'

Nesibe Cebeci, İsmail Saymaz'ın Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın çıkan test sonuçlarını farklı üslupla değerlendirmesine tepki gösterdi:

Nesibe Cebeci, İsmail Saymaz'ın Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın çıkan test sonuçlarını farklı üslupla değerlendirmesine tepki gösterdi:
twitter.com

'Ela Rümeysa Cebeci: 'Ben yasaklı madde kullanmadım.'

Test sonucu pozitif.

İsmail Saymaz: 'Bir kolonya kullanmamışsın be kardeşim…'

Saadettin Saran: 'Ben yasaklı madde kullanmadım.'

Test sonucu pozitif.

İsmail Saymaz: 'Sadettin Saran Adli Tıbbın bu raporunu çürütmelidir. Uluslararası rapor mu alıyor, bu raporun hatalı olduğunu sunan bir bilimsel görüş mü sunuyor, her ne yaparsa içerde ve dışarda bunu yapmalıdır…'

Söyleyeceklerim bu kadar….

İsmail Bey’in iki ismin test sonuçları üzerine yaptığı ilk yorumlardan alıntıdır. Ela Rumeysa’nın ek ifadesinden öncedir. Hepsi tarihi saatiyle kayıtlıdır. Kaldı ki ek ifadesinde de yasaklı olan ‘bir’ maddeyi asla kullanmadığını ikinci kez deklare etmiştir.

Benim amacım ne sayın İsmail Saymaz’a ne diğer bahsettiğim isimlere linç girişiminde bulunmak ya da bulunulmasını istemek değildir.

Hepsine ricaen sorduğum sorulara yanıt vermelerini bekliyorum.

Saadettin Bey’e doğru yapılarak gösterilen hassasiyet Ela Rümeysa Cebeci’ye gösterilmemiştir. 

Dolayısıyla haklı olarak Türkiye’de kadın olmayı sorguluyorum, güçlü olan haklı mı diyorum, adil davranmadınız, davranmıyorsunuz diyorum.

Maddi delil olmadan uydurma iddialarla sadece özel hayatı ilgilendiren mesajlar üzerinden Ela Rümeysa Cebeci üzerinde tepiniyorsunuz diyorum. 

Koskoca adamlar çıkmışlar ekranlarda itirafçı oldu olmadı tartışması yapıyor diyorum. 

Yoksa Saadettin Bey’i savunan, arkasında duran, konuya hassasiyetle yaklaşan hiç kimseye lafım da yok haddim de değil.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın