Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz karmaşa söz konusu olabilir. Mars ve Satürn'ün enerjik dansı, karşındaki kişinin söylediklerine fazla anlam yüklemene neden olabilir. Bu durumda, belki de en iyisi bir adım geri çekilip duygularını biraz daha netleştirmektir. Böylece, daha sağlıklı ve mantıklı bir yaklaşımla ilişkini yürütebilirsin.

Ama eğer bekarsan, bugün belki de bir kişinin sana olan ilgisini fark edebilirsin. Ancak bu durumda önceliğin kesinlikle iç sesini dinlemek olmalı. Kendine ve hislerine kulak vermek, en doğru kararı vermeni sağlayacaktır. Bu kişiye bir şans verip vermemen konusunda acele etme ve iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…