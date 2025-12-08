Sevgili İkizler, bugün kariyer hayatına dair birkaç ipucu ve öneriyle karşındayız. Gökyüzünde Mars ve Satürn arasında oluşan kare, zihninde güçlü bir hareketlilik yaratacak. Ancak, iş hayatındaki bazı şartlar bu hızını biraz kesebilir ve bu durum içerisinde bulunduğun hızlı düşünme ve yavaş hareket etme durumu, bir iç çatışma oluşturabilir.

Tam da bu noktada olumsuz düşüncelere dalmamayı başarman önemli! İş hayatından soğumanı sağlayacak enerjilerden ve düşüncelerden kaçın. Belki de birden fazla işi aynı anda halletmeye çalışabilirsin. Bu sayede hızla çalışan zihnini henüz haftanın ilk günlerinde işlerini bitirmek için kullanabilirsin. Bu durumda, önceliklerini belirlemek ve işleri sırayla halletmek en büyük yardımcın olacaktır.

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise Mars ile Satürn arasındaki enerji karşındaki kişinin söylediklerine fazla anlam yüklemene neden olabilir. Bu durumda en doğrusu, bir adım geri çekilip duygularını berraklaştırmak olacaktır. Bu sayede, daha sağlıklı bir yaklaşımla ilişkini yürütebilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, bir kişinin sana olan ilgisini fark edebilirsin. Ancak, bu durumda önceliğin iç sesini dinlemek olmalı. Kendini ve hislerini dinlemek, en doğru kararı vermeni sağlayacaktır. Kısacası ona bir şans vermeli misin iyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…