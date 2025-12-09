Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Uranüs arasında bir karşıtlıktan söz edeceğiz. Zira bu durum, romantik ilişkilerini biraz meşakkatli hale getirebilir. Sevdiğin kişiyle yapacağın masumane bir sohbet, bir anda beklenmedik bir tartışmaya dönüşebilir. Bu durum, ilişkine olan bakış açını değiştirebilir. Artık aşkın içinde bile daha fazla özgürlük arzulayabilirsin...

Bu süreçte sakinliğini koruman ise çok önemli. Çünkü bu durum, ilişkinin geleceğini belirleyebilir. Eğer bu süreci sakin bir şekilde yönetebilirsen, belki de aşkla özgürlüğü bir arada yaşayabilme şansın olabilir.

Tabii eğer bekarsan, Uranüs'ün enerjisi, yeni bir aşka sürükleyebilir seni! Ancak bugün, bu değişken enerjinin yeni bir ilişki için ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulamanda fayda var. Yeni bir ilişkiye başlamadan önce, bu enerjiyi ne kadar taşıyabileceğini düşünmelisin mutlaka! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…