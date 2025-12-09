Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Sanki sinir sistemin bir radyo anteni gibi, çevrendeki tüm enerji dalgalarını topluyor. Bu durum, parmaklarında ve ellerinde hafif bir titreme veya belki de bir huzursuzluk hissi yaratabilir. Ancak endişelenme, bu enerjiyi kanalize etmek için de bir çözümümüz var!

Yaratıcılığını konuşturarak bu enerjiyi olumlu bir şekilde kullanabilirsin mesela! Belki bir yazı yazabilir, belki de bir çizim yapabilirsin. Bu, sadece ellerini meşgul etmekle kalmayacak, aynı zamanda zihnini de rahatlatacaktır. Yani, bugün enerjini yaratıcılığına yöneltmek, hem kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak hem de belki de yeni bir yetenek keşfetmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…