4 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Aralık Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün biraz uyku düzeninden bahsetmek istiyoruz. Sen de fark ettin mi bilmiyoruz ama uyku düzenin biraz dalgalanmalar gösteriyor gibi. Bu durum, bağışıklığına etki edebilir. Dikkatli olmazsan bedenin biraz sarsılabilir. Bu yüzden özellikle akşamları elektronik cihazlarına biraz ara vermek iyi bir başlangıç olabilir.

Ekranları bir kenara bırakıp en azından birkaç saatliğine zihini boşaltmalısın. Bu sayede gözlerin ve cildin de dinlenecektir. Zira, radyasyonun yaşlanma izleri zamanla yüzüne yerleşiyor olabilir! Derin bir uyku için akşam saatlerinde içilen bitki çayları da faydalı olabilir. Ayrıca, dengeli bir hareket süreci ve hafif egzersizler de bu konuda seni destekleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

