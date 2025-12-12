Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında duygusal dalgalanmaların en üst seviyede olduğu bir gün olacak. Partnerine karşı daha hassas ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsin. Onun ihtiyaçlarına daha duyarlı olacağın bu dönemde, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. İlişkinde ailevi konuların ön plana çıkması veya ortak yaşam alanını düzenleme konularının gündeme gelmesi, belki de evlilik kararı almanın tam zamanı olduğunu düşündürüyor. Ne dersin, evlilik çanları çalıyor olabilir mi?

Öte yandan eğer bekarsan, kendini güvende ve ait hissettirecek birine yönelme zamanın geldi. Kendine bir yuva kurma ve duygusal rahatlığını sağlama arzun bugün daha da güçlenebilir. Huzurunu sağlamak için ise kendini güvende hissedeceğin bir liman arayışına girebilirsin. Belki de bu limanı bulmak üzeresin ve sana bu huzuru sağlayacak kişi hemen yanı başında. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…