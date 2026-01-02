onedio
Yeni Yıl Yeni Kombinler! 2026’ya Damga Vuracak 5 Çanta Trendi

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.01.2026 - 13:02

2026 yılına damga vuracak 5 çanta trendini sizin için bir araya getirdik. Denimden süete uzanan bu geniş trend yelpazesinde, her stile ve zevke hitap eden iddialı modeller bulmak mümkün. Tarzınıza en çok uyan çanta trendini keşfederek kombinlerinize güçlü bir dokunuş ekleyebilir, stilinizi kolayca bir adım öteye taşıyabilirsiniz. 

Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu yıl hayvan desenli çantalar, şıklığını vurgulamak ve stilinde iddialı bir dokunuş yaratmak isteyenlerin favorileri arasına güçlü bir geri dönüş yapıyor.

Özellikle zarif formlu, üstten tutmalı ve zincir askılı modeller; egzotik dokuları ve dikkat çekici detaylarıyla sade kombinleri bile anında yükseltiyor.

Linki burada

Hayvan desenli çantaların yükselişinde, Yılan Derisi Desenli Tote Çanta ilk bakışta fark yaratan parçalardan biri.

Şık metal tokası ve iddialı yılan derisi deseniyle sade kombinleri bile anında daha güçlü bir görünüme taşıyor. Günlük şıklıktan ofis kombinlerine kadar pek çok stile kolayca uyum sağlayacak.

Linki burada

Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan püsküllü el çantaları, büyük bir trendin habercisi gibi görünüyor.

Özellikle uzun püsküller, çantalara hareket ve karakter katarak bu yılın en dikkat çekici detayları arasında öne çıkacak gibi.

Linki burada

Pull & Bear Püsküllü omuz çantası bohem şıklığıyla dolabınızın favorisi olacak!

Sade kombinleri bile anında canlandıran bu modeller, stiline dinamik ve iddialı bir dokunuş eklemek isteyenler için güçlü bir tercih.

Linki burada

Büyük ve geniş çantaların hem kullanım kolaylığı hem de şıklığı tartışılmaz.

Bu sezon büyük, gösterişli ve kurumsal kullanıma uygun çantalar öne çıkacak; böylece ofise dönüşü stilinizden ödün vermeden yapabilirsiniz. 

Dizüstü bilgisayar, telefon ve hafta içi alışverişleriniz için fazlasıyla alan sunan bu modeller, her şeyini yanında taşımayı sevenler için biçilmiş kaftan.

Small Tote Bag burada

Zamansız rengi ve pratik kullanımıyla her kombine kolayca uyum sağlayan kurtarıcı bir parça.

Günlük kombinlerden ofis stiline kadar farklı görünümlere eşlik ederken, mıknatıslı kapamasıyla da hem konfor hem de şıklık sunuyor. 

Linki burada

Süet el çantalarında kahve ve krem tonları, bu sezonun en çok öne çıkan yıldız renkleri arasında!

Doğal ve sıcak görünümleriyle stilinize zarif bir denge katan bu tonları gold takılarla kombinleyebilirsiniz.

Linki burada

Shule Bags Poppin Süet Omuz Çantası, yumuşak süet dokusu ve sıcak kahve tonu sayesinde spor kombinlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir parça.

Günlük jean ve sneaker kombinlerinden oversize ceketli görünümlere kadar pek çok stile uyum sağlayarak, zahmetsiz ama özenli bir hava katıyor.

Linki burada

Kot çantalar, 2026 sezonunda omuz, çapraz askılı, el çantası ve silindirik formlar dahil olmak üzere pek çok modelle stil sahnesinde güçlü bir yer edinecek..

Denim kumaşın rahat ama iddialı duruşu sayesinde bu çantalar, günlük kombinlere modern bir dokunuş katarken tarzınıza da kolayca fark yaratacak.

Linki burada

Mavi, koyu denim omuz çantasını beyaz kumaş pantolonla kombinlemenizi kesinlikle öneririm.

Günlük kombinlerde fark yaratmak istiyorsanız bu ikiliyi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.

Linki burada

