Sevgili İkizler, bugün seninle ilgili birçok heyecan verici haberimiz var. Yönetici gezegenin Merkür, maceraperest Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu, özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar evini direkt olarak etkileyen bir durum. Özellikle de iş hayatında yeni fırsatlar kapısını aralayabilir. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler ve belki de iş ortaklıkları önüne gelebilir.

Tam da bu aşamada Merkür'ün etkisi ile iş ortakların ve müşterilerinle arasındaki iletişim daha açık, anlaşılır ve vizyoner bir hale getirecektir. Haliyle bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmalısın. Pazarlık masasında, hedeflerini daha iyimser ama gerçekçi bir dille ifade edebilmelisin. Bu süreçte, rakiplerine fark atabilir ve istediğin fiyatlandırmalarla elindeki ürünü ya da hizmeti tüketiciye ulaştırabilirsin. Sektörü domine etmek için her adımı en iyi şekilde kullan ve kazan!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Merkür'ün Yay burcuna geçişi etkisini hissettirecek. Mevcut ilişkini bir üst seviyeye taşıyacak adımı atma cesareti bulacaksın. Partnerinle gelecekteki yaşantınız veya uzun seyahat planlarınız hakkında heyecan verici diyaloglar kurabilirsin. Birlikte bir yolculuğa çıkacak gibisiniz... Tabii eğer bekarsan, sana yeni bir bakış açısı sunacak, entelektüel derinliği olan biriyle tanışma ihtimalin de oldukça yüksek görünüyor. O, belki de hayatının aşkı olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…