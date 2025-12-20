onedio
Haberler
TV
Fenomen Dizi Düşüş Yaşadı, Rakibi Yükseldi: 19 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Fenomen Dizi Düşüş Yaşadı, Rakibi Yükseldi: 19 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Arka Sokaklar Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 11:35

19 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 19 Aralık Cuma günü reyting sonuçlarında şaşırtan oranlar ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz, reytinglerde ciddi bir düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korudu. Kızılcık Şerbeti ise haftalar sonra artış yaşadı.

İşte 19 Aralık Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.

19 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 19 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta kendi reyting rekorunu kıran Taşacak Bu Deniz, bu defa fena bir düşüş yaşadı. TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglerde 1 puanlık düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korudu.

Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise senaryo ve kadro değişikliğinin ardından ilk kez yükseliş yaşadı.

19 Aralık Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

19 Aralık Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 15.59 (1)

AB: 14.85 (1)

ABC: 16.51 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.48 (3)

AB: 5.92 (3)

ABC: 7.10 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.20 (5)

AB: 2.22 (11)

ABC: 3.42 (10)

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
