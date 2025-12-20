Fenomen Dizi Düşüş Yaşadı, Rakibi Yükseldi: 19 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 19 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta kendi reyting rekorunu kıran Taşacak Bu Deniz, bu defa fena bir düşüş yaşadı. TRT 1'in ilgiyle izlenen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglerde 1 puanlık düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korudu.

Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise senaryo ve kadro değişikliğinin ardından ilk kez yükseliş yaşadı.