TRT 1'in Tarihi Dizisi Mehmed Fetihler Sultanı'nda O Oyuncu Diziden Ayrılıyor
TRT 1'in ilgiyle izlenen tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan Mehmed dizisinde heyecan asla bitmezken Birsen Altuntaş, dizinin kötü karakterinin kadrodan ayrılacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in salı akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı tam gaz devam ediyor.
Mehmed dizisinin komutan Draven Giustiniani'ne hayat veren Fırat Çelik, diziden ayrılıyor.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
