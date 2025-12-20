onedio
TRT 1'in Tarihi Dizisi Mehmed Fetihler Sultanı'nda O Oyuncu Diziden Ayrılıyor

TRT 1'in Tarihi Dizisi Mehmed Fetihler Sultanı'nda O Oyuncu Diziden Ayrılıyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 09:46

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan Mehmed dizisinde heyecan asla bitmezken Birsen Altuntaş, dizinin kötü karakterinin kadrodan ayrılacağını açıkladı.

TRT 1'in salı akşamlarına damga vuran tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı tam gaz devam ediyor.

Serkan Çayoğlu'nun başrolde yer aldığı Mehmed dizisine geçtiğimiz haftalarda yeni oyuncular dahil olurken Birsen Altuntaş bu defa bir ayrılık haberi verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmed Fetihler Sultanı'nın kötü karakterlerinden biri diziye veda edecek.

Mehmed dizisinin komutan Draven Giustiniani'ne hayat veren Fırat Çelik, diziden ayrılıyor.

Altuntaş'ın haberine göre Fırat Çelik, hikayesi bittiği için Mehmed Fetihler Sultanı dizisinden ayrılıyor. Çelik, 64. bölümde diziye veda edecek.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
