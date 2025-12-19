Olaysız Gün Yok! Survivor 2025'in En Kaotik Olayları

Survivor 2025 Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz bölümde ilginç bir olay yaşandı. Nasıl olduysa yıllardır ilk kez bir yarışmacı Dominik'te kayboldu. Adada kendi kendine dolaşan ve yolu bulamayan kişi Yunus Emre'ydi. Yarışmacı kaybolduğu anlarda görüntülenmeye devam ediyordu. O anlar ekrana verildi. Acil durum alarmı verilmesine neden olan bu olayın perde arkası ise herkesi şaşırttı. Meğer Yunus Emre, Survivor Romanya ekibinden Izabella ile yakınlaşmış. Gece de onu görmeye gitmiş ama yolu kaybedince işler karışmış.