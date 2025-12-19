onedio
Olaysız Gün Yok! Survivor 2025'in En Kaotik Olayları

Olaysız Gün Yok! Survivor 2025'in En Kaotik Olayları

Esra Demirci
Esra Demirci
19.12.2025 - 22:31

Televizyonun en sevilen yarışma programlarından Survivor, 2025 sezonuyla en kaotik sezonların başında yer alıyor. 2025'in son günlerinde Survivor 2025'teki en kaotik olayları sizler için derledik.

Survivor 2025'te Adem ve Efecan arasında başlayan tartışma alevlendi.

İkili önce birbirlerinin üstüne yürüdüler ve ardından temas etmemek için yoğun çaba sarf ettiler. Birbirlerini kışkırtan ikili sonunda sinirlerine hakim olamadı ve birbirlerinin üstüne yürüdüler. İkiliyi ekip ve yarışmacılar zor ayırdı.

Survivor 2025'te aynı takımda yer alan Zeynep ve Serenay yarıştı.

Tüm kırmızı takım Zeynep'i desteklerken Serenay'ın yanında tek bir arkadaşının bile olmaması dikkat çekti. O anlara mavi takımdan da eleştiri geldi.

Kaosun eksik olmadığı Survivor'a Adem'in yedeklerden gelen yarışmacılarla tartışmaları damga vurdu.

Survivor 2025'te geçtiğimiz sezonlar gibi kaos ve kavga eksik olmuyor. Yeni bölüm fragmanına ise Adem ve Çılgın Sedat arasındaki tartışma damga vurdu. Sedat'ın üzerine 'Ne gülüyorsun?' diyerek yürüyen Adem, Sedat'ı resmen tutup fırlattı.

Survivor'da geçtiğimiz sezona Poyraz'ın bir Dominikli adamın evine girip yiyecek ve içecekleri alması damga vurmuştu.

Bu sezon da Acun Ilıcalı, benzer bir durumu Hikmet'in yaptığını duyurdu. Hikmet, yarışmaya geldiğinde kaldıkları villadan aldığı yiyecek ve içecekleri adanın çeşitli yerlerine saklamış. Herkes uyurken gizlice yediği ve içtiği ortaya çıkan Hikmet'e ceza yağdı!

Geçtiğimiz yılki Survivor’da Pınar Saka’ya fiziksel temasta bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Bu sezon iki yarışmacı karşılıklı yarıştı. Yeni bölüm tanıtımında Sema, yapılan yarışmada rakip olarak kendine Pınar’ı seçince ortalık karıştı. Pınar “Fiziksel temastan diskalifiye olan birinin beni seçmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi ve ağlayarak oyun alanını terk etti.

Survivor 2025'in açık ara en olaylı yarışmacısı Almeda, sözlü tartışmadan fiziksel kavgaya geçiş yaptı.

Adilhan'la tartışan Almeda, elini Adilhan'ın boğazına dolayıp onu ittirdi. O anlar sonrasında kameralar karardı. Almeda'nın bu hareketinin diskalifiye getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.

Survivor'ın bu sezon hiç duyulmamış bir olay yaşandı.

Survivor 2025 Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz bölümde ilginç bir olay yaşandı. Nasıl olduysa yıllardır ilk kez bir yarışmacı Dominik'te kayboldu. Adada kendi kendine dolaşan ve yolu bulamayan kişi Yunus Emre'ydi. Yarışmacı kaybolduğu anlarda görüntülenmeye devam ediyordu. O anlar ekrana verildi. Acil durum alarmı verilmesine neden olan bu olayın perde arkası ise herkesi şaşırttı. Meğer Yunus Emre, Survivor Romanya ekibinden Izabella ile yakınlaşmış. Gece de onu görmeye gitmiş ama yolu kaybedince işler karışmış.

Survivor 2025 büyük finaliyle ekranlara veda etti.

Dün akşam gerçekleşen canlı final oyununun ardından Survivor şampiyonu belli oldu. Heyecanlı anların ardından eski yarışmacılar da eteğindeki taşları döktü. İlk paylaşım Yiğit Poyraz'dan şampiyonluğu kaybeden isme gönderme şeklinde geldi.

Survivor 2025'te dün akşam büyük final oynandı. Heyecanlı yarışta Survivor izleyicisi ve eski Survivor yarışmacıları da yer aldı.

Koca bir sezonu atlatarak zorlukları göğüsleyen iki yarışmacı Batuhan Karacaya ve Adem Kılıçcı finalist oldu. İkilinin kıyasıya rekabetine seyircilerde dahil oldu. Tribünden bir Adem destekçisinin Batuhan'a sözlerinin ardından Batuhan'ın az daha küfür ettiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.

Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor. Bu kez de Ayşe'nin final gecesi Adem'in şampiyonluğu açıklandıktan sonra, Adem'e karşı yaptığı hareket dikkat çekti. O detayı gözden kaçırmayan bir izleyici sosyal medyada tepki gösterdi.

Survivor Panorama'ya katılan Pınar Saka, Ayşe'nin iletişim ihlali yapmasının yeni olmadığını, dört aydır yaptığını açıkladı.

Survivor'da ortalık bir hayli karışmış durumda. Almeda'nın dört çalışana şiddet uygulamasının ardından diskalifiye edilmesiyle olaylar durulmadı. Bu kez Mavi takımda yaşananlar tüm takımın ceza almasına neden oldu. İletişim ihlaliyle ilgili iddialara yarışmadan elenen Pınar Saka son noktayı koydu. Pınar, Ayşe'nin tam dört aydır iletişim ihlali yaptığını açıkladı.

Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve çocukları üzerine yemin ederek kendisini kandırdığını belirtmişti.

Yiğit Poyraz'ın bir kumpas sebebiyle elendiğini gözler önüne sermesiyle ortalık epey karışmıştı. Volkan'ın çocukları üzerine yemin ettiğini söyleyen Poyraz, 'kandırıldım' dedi. Ancak tüm bunlar elenmesine engel olamadı.  Elenmesiyle tüm Survivorseverlerin tek gündemi haline gelen Poyraz, ilk hamlesini yaptı!

Acun Ilıcalı, Almeda için acil durum konseyi yapmıştı. Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Survivor'da Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi düzenleyerek Almeda'ya iddiaları sordu. Olayın altından bambaşka sorunlar çıktı. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yemek alarak ekipten kaçmaya çalıştıkları, Almeda'nın karşısına çıkan bir çalışana temasta bulunduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, Almeda'nın bir süre yarışmalarda oynayamayacağını, eğer temas şiddetliyse diskalifiye edileceğini açıkladı.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Daha önce hapis cezasına çarptırılan ve bir süre cezaevinde yatmasının ardından denetimli serbestlikle serbest bırakılan Hikmet, yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katılmıştı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacağı öğrenilmişti. Survivor'da 24 saatliğine Türkiye'ye gelme ödülünü duyan Hikmet'in yarışmayı anında bırakması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Survivor’da yapılan birleşme partisi sonrasında mavi takımın iki yarışmacısı Almeda ve Pınar’ın kamptan ayrılarak bir ev partisine gittiği ortaya çıktı.

Survivor ada konseyinde durumu açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacıya da bir dönemin çok ses getiren cezalarından biri olan sürgün adası cezası verildiğini açıkladı.

