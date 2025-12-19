Olaysız Gün Yok! Survivor 2025'in En Kaotik Olayları
Televizyonun en sevilen yarışma programlarından Survivor, 2025 sezonuyla en kaotik sezonların başında yer alıyor. 2025'in son günlerinde Survivor 2025'teki en kaotik olayları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'te Adem ve Efecan arasında başlayan tartışma alevlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'te aynı takımda yer alan Zeynep ve Serenay yarıştı.
Kaosun eksik olmadığı Survivor'a Adem'in yedeklerden gelen yarışmacılarla tartışmaları damga vurdu.
Survivor'da geçtiğimiz sezona Poyraz'ın bir Dominikli adamın evine girip yiyecek ve içecekleri alması damga vurmuştu.
Geçtiğimiz yılki Survivor’da Pınar Saka’ya fiziksel temasta bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'in açık ara en olaylı yarışmacısı Almeda, sözlü tartışmadan fiziksel kavgaya geçiş yaptı.
Survivor'ın bu sezon hiç duyulmamış bir olay yaşandı.
Survivor 2025 büyük finaliyle ekranlara veda etti.
Survivor 2025'te dün akşam büyük final oynandı. Heyecanlı yarışta Survivor izleyicisi ve eski Survivor yarışmacıları da yer aldı.
Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Panorama'ya katılan Pınar Saka, Ayşe'nin iletişim ihlali yapmasının yeni olmadığını, dört aydır yaptığını açıkladı.
Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve çocukları üzerine yemin ederek kendisini kandırdığını belirtmişti.
Acun Ilıcalı, Almeda için acil durum konseyi yapmıştı. Almeda'nın bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Survivor’da yapılan birleşme partisi sonrasında mavi takımın iki yarışmacısı Almeda ve Pınar’ın kamptan ayrılarak bir ev partisine gittiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın