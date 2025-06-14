Survivor 2025 Şampiyonu Belli Oldu! Yiğit Poyraz Kaybeden İsmi Fena Tiye Aldı!

Ocak ayında başlayan All Star-Gönüllüler sezonunda 6 ay süren zorlu mücadele, sonunda şampiyonunu buldu. Finalde karşı karşıya gelen iki güçlü isim, Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya, parkurda kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarışta Adem hem ilk hem ikinci turu kazanarak Survivor 2025'in şampiyonu oldu.