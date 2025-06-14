onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2025 Şampiyonu Belli Oldu! Yiğit Poyraz Kaybeden İsmi Fena Tiye Aldı!

Survivor 2025 Şampiyonu Belli Oldu! Yiğit Poyraz Kaybeden İsmi Fena Tiye Aldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.06.2025 - 08:31

Survivor 2025 büyük finaliyle ekranlara veda etti. Dün akşam gerçekleşen canlı final oyununun ardından Survivor şampiyonu belli oldu. Heyecanlı anların ardından eski yarışmacılar da eteğindeki taşları döktü. İlk paylaşım Yiğit Poyraz'dan şampiyonluğu kaybeden isme gönderme şeklinde geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!

Ocak ayında başlayan All Star-Gönüllüler sezonunda 6 ay süren zorlu mücadele, sonunda şampiyonunu buldu. Finalde karşı karşıya gelen iki güçlü isim, Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya, parkurda kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarışta Adem hem ilk hem ikinci turu kazanarak Survivor 2025'in şampiyonu oldu.

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, şampiyonluğu kaybeden Batuhan Karacakaya'yı tiye aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, şampiyonluğu kaybeden Batuhan Karacakaya'yı tiye aldı.

Survivor’da mavi takımda yarışan Yiğit Poyraz ise final sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Poyraz, Batuhan Karacakaya’ya göndermede bulunarak Aşk-ı Memnu dizisinden Firdevs karakterinin Bülent'e 'Hani kupa?' dediği sahneyi paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İşte Poyraz’ın paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın