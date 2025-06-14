Survivor 2025 Şampiyonu Belli Oldu! Yiğit Poyraz Kaybeden İsmi Fena Tiye Aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, şampiyonluğu kaybeden Batuhan Karacakaya'yı tiye aldı.
İşte Poyraz’ın paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın