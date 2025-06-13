Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 Sezon Finali Ne Zaman? Tahminlere Göre Veda Zamanı Geldi Çattı!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için pek yakında sezon finali yapacağı iddiaları ayyuka çıktı. Henüz Müge Anlı'dan resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllara da bakacak olursak 2025 yılı için sezon arası tarihi çoktan geldi. Peki, iddialara göre program ne zaman ekrana ara verecek?