Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 Sezon Finali Ne Zaman? Tahminlere Göre Veda Zamanı Geldi Çattı!
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için pek yakında sezon finali yapacağı iddiaları ayyuka çıktı. Henüz Müge Anlı'dan resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllara da bakacak olursak 2025 yılı için sezon arası tarihi çoktan geldi. Peki, iddialara göre program ne zaman ekrana ara verecek?
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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Yaz sezonuna resmen girdik. İlk olarak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı sezon arası vermişti. Şimdi gözler Müge Anlı'da!
Sezon finali tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da geçmiş yıllardaki yayın takvimi göz önüne alındığında bu yıl da Haziran ayının son haftasında final yapması bekleniyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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