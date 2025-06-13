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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 Sezon Finali Ne Zaman? Tahminlere Göre Veda Zamanı Geldi Çattı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 Sezon Finali Ne Zaman? Tahminlere Göre Veda Zamanı Geldi Çattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 14:58

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için pek yakında sezon finali yapacağı iddiaları ayyuka çıktı. Henüz Müge Anlı'dan resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllara da bakacak olursak 2025 yılı için sezon arası tarihi çoktan geldi. Peki, iddialara göre program ne zaman ekrana ara verecek?

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana için de start tuşuna basıldı. Yarışma programı ilk kez Kurban Bayramı sonrası ekrana geldi. Hal böyle olunca yavaştan Tatlı Sert'in veda edeceği iddiaları güçlendi.

Yaz sezonuna resmen girdik. İlk olarak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı sezon arası vermişti. Şimdi gözler Müge Anlı'da!

Yaz sezonuna resmen girdik. İlk olarak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı sezon arası vermişti. Şimdi gözler Müge Anlı'da!

Her yıl unutulmaz olaylara şahitlik ettiğimiz sabah kuşağının efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yakın zamanda sezon finali yapacağı konuşuluyor.

Sezon finali tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da geçmiş yıllardaki yayın takvimi göz önüne alındığında bu yıl da Haziran ayının son haftasında final yapması bekleniyor.

Sezon finali tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da geçmiş yıllardaki yayın takvimi göz önüne alındığında bu yıl da Haziran ayının son haftasında final yapması bekleniyor.

2024’te 28 Haziran’da, 2023’te ise 23 Haziran’da ekranlara ara veren programın bu yıl 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapabileceği tahmin ediliyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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