"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Dizisinde Oynayacakmış: Meğer O Rol İlk Önce Mert Yazıcıoğlu'na Gitmiş!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CIFV0...
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Youtube programına konuk oldu. Yazıcıoğlu, yıllar önce 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinden teklif aldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meğer fenomen dizi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de, Yazıcıoğlu da yer alacakmış.
2010 ila 2013 yılları arasında yayınlanan dizide Osman karakterinin yetişkin halini Gün Koper canlandırmıştı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın