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"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Dizisinde Oynayacakmış: Meğer O Rol İlk Önce Mert Yazıcıoğlu'na Gitmiş!

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Dizisinde Oynayacakmış: Meğer O Rol İlk Önce Mert Yazıcıoğlu'na Gitmiş!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.06.2025 - 23:35

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Youtube programına konuk oldu. Yazıcıoğlu, yıllar önce 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinden teklif aldığını açıkladı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CIFV0...
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu.

Yazıcıoğlu ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Taylan, ünlü oyuncuya 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' teklifini sordu.

Meğer fenomen dizi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de, Yazıcıoğlu da yer alacakmış.

Meğer fenomen dizi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de, Yazıcıoğlu da yer alacakmış.

Yazıcıoğlu'na 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman karakterinin yetişkin halini oynaması için teklif gitmiş. Ancak kendisi bu rolü reddetmiş.

2010 ila 2013 yılları arasında yayınlanan dizide Osman karakterinin yetişkin halini Gün Koper canlandırmıştı.

2010 ila 2013 yılları arasında yayınlanan dizide Osman karakterinin yetişkin halini Gün Koper canlandırmıştı.

Biz küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin performansı ile hatırlıyoruz ancak ilerleyen bölümlerde karşımıza zaman atlamasıyla Koper çıkmıştı. Eğer Yazıcıoğlu kabul etseydi şimdilerde hafızalara bu rolle kazınabilirdi. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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