Benzerlikleri Şoke Etti: Müge Anlı'da İzlediğimiz Rahmi ve Şevki Hoca İlk Kez Aileleriyle Ekrana Çıktı!
Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izlediğimiz Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ilk kez ekrana aileleriyle çıktı. Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'nın ilk konukları olan Rahmi Bey ve Şevki Hoca oldu. Onları ilk kez eşleri ve çocuklarıyla stüdyoda gördük.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rahmi ve Şevki Hoca, izleyicilerin yıllardır merak ettiği bir anı yaşattı.
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İlk kez aileleriyle birlikte ekran karşısına çıkan ikili, hem duygusal hem de samimi anlara imza attı.
Rahmi Bey yarışa eşiyle birlikte katıldı.
Şevki Hoca'yı da eşi ve oğlu yalnız bırakmadı.
Ailelerini arkalarına alan ikili yarışmada bilgi ve birikimleriyle de heyecanlandırdılar.
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Kazandıkları miktarı yardıma muhtaç çocukların geleceği için harcayacaklarını açıkladılar.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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