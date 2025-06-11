Benzerlikleri Şoke Etti: Müge Anlı'da İzlediğimiz Rahmi ve Şevki Hoca İlk Kez Aileleriyle Ekrana Çıktı!

Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izlediğimiz Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ilk kez ekrana aileleriyle çıktı. Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'nın ilk konukları olan Rahmi Bey ve Şevki Hoca oldu. Onları ilk kez eşleri ve çocuklarıyla stüdyoda gördük.