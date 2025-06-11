onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Benzerlikleri Şoke Etti: Müge Anlı'da İzlediğimiz Rahmi ve Şevki Hoca İlk Kez Aileleriyle Ekrana Çıktı!

Benzerlikleri Şoke Etti: Müge Anlı'da İzlediğimiz Rahmi ve Şevki Hoca İlk Kez Aileleriyle Ekrana Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.06.2025 - 18:08

Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izlediğimiz Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ilk kez ekrana aileleriyle çıktı. Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'nın ilk konukları olan Rahmi Bey ve Şevki Hoca oldu. Onları ilk kez eşleri ve çocuklarıyla stüdyoda gördük.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rahmi ve Şevki Hoca, izleyicilerin yıllardır merak ettiği bir anı yaşattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rahmi ve Şevki Hoca, izleyicilerin yıllardır merak ettiği bir anı yaşattı.

Müge Anlı'nın yeni bilgi yarışması formatındaki programı Güven Bana'nın konukları Rahmi ve Şevki Hoca oldu. Ancak yarışma formatı gereği ekrana aileleriyle çıktılar.

İlk kez aileleriyle birlikte ekran karşısına çıkan ikili, hem duygusal hem de samimi anlara imza attı.

İlk kez aileleriyle birlikte ekran karşısına çıkan ikili, hem duygusal hem de samimi anlara imza attı.

Yarışmada izleyenlere oldukça eğlenceli anlar yaşatan ikilinin eşlerini ve çocuklarını da görmüş olduk.

Rahmi Bey yarışa eşiyle birlikte katıldı.

Rahmi Bey yarışa eşiyle birlikte katıldı.

Avukat Rahmi Özkan'ı ilk kez ailesinin yanında gördük. Yarışmada Rahmi Hoca'yı kızı Sahra ve oğlu da yalnız bırakmadı. Kızı Sahra'nın yanında oturan kişi ise damadı çıktı.

Şevki Hoca'yı da eşi ve oğlu yalnız bırakmadı.

Şevki Hoca'yı da eşi ve oğlu yalnız bırakmadı.

Programa eşiyle birlikte yaptığı dans damgasını vuran Şevki Hoca'nın oğlu ile benzerliği de şoke etti. Oğlunun yanında ise gelini yer aldı.

Ailelerini arkalarına alan ikili yarışmada bilgi ve birikimleriyle de heyecanlandırdılar.

Ailelerini arkalarına alan ikili yarışmada bilgi ve birikimleriyle de heyecanlandırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kazandıkları miktarı yardıma muhtaç çocukların geleceği için harcayacaklarını açıkladılar.

Kazandıkları miktarı yardıma muhtaç çocukların geleceği için harcayacaklarını açıkladılar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın