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Survivor'da Adı Adem ile Aşk Dedikodularına Karışan Aycan'dan İlk Açıklama!

Survivor'da Adı Adem ile Aşk Dedikodularına Karışan Aycan'dan İlk Açıklama!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.06.2025 - 13:54

Bu yıl Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri aşk iddiaları oldu. Birbirine yakıştırılan ve aralarında flört olduğu iddia edilenlerden biri de Adem ve Aycan'dı. Aycan, Survivor finali öncesi yaptığı açıklama ile Adem'le aşk dedikodularına yanıt verdi. Bakın, neler söyledi...

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Adem ve Aycan arasındaki aşk iddiaları Survivor 2025'e damgasını vurmuştu.

Adem ve Aycan arasındaki aşk iddiaları Survivor 2025'e damgasını vurmuştu.

İkili yarışma boyunca yakın tavırlarıyla dikkat çekti. Son olarak yarışmada Adem'in Aycan'la olan bir konuşması kıskançlık iddialarını güçlendirerek aralarında romantik bir yakınlaşma yaşandığı yazılıp çizildi.

Adem ile yakınlıkları başka bir seviyedeydi.

Adem ile yakınlıkları başka bir seviyedeydi.

Aycan, Almanya'daki Exatlon'un final yapmasıyla yedeklerden yarışmaya dahil olduktan sonra yarışmada Adem kendisine 'Sarı fırtınam' diye seslenmeye başladı. Hatta bir bölümde Adem'e Ayşe'yi yanağından öptüğü için trip atan Aycan, ayrıca 'Tercih yapıp sonra kızı kolunun altına almak mı? Hala yanağından öpmek mi?' dedi. Adem ise Aycan'a 'Çok bariz bir tercih yaptım. Bunu sen de biliyorsun.' diye konuştu.

Survivor finaline günler kala Aycan'dan Adem ile aşk iddialarına yanıt geldi.

Survivor finaline günler kala Aycan'dan Adem ile aşk iddialarına yanıt geldi.

Aycan yarışma boyunca dolaşan dedikodulara “Adem abi ile belki aramız düzelir ama Hikmet abi ile düzelmez. Adem abi ile dışarıda da görüşüyoruz. Kardeş triplerimi televizyona nasıl yansıttılar bilemiyorum. Aşk haberi çıkarmışlar. Şok oldum. Abi diyorum, tövbe estağfurullah.” diye yanıt verdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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