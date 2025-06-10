Survivor'da Adı Adem ile Aşk Dedikodularına Karışan Aycan'dan İlk Açıklama!

Aycan, Almanya'daki Exatlon'un final yapmasıyla yedeklerden yarışmaya dahil olduktan sonra yarışmada Adem kendisine 'Sarı fırtınam' diye seslenmeye başladı. Hatta bir bölümde Adem'e Ayşe'yi yanağından öptüğü için trip atan Aycan, ayrıca 'Tercih yapıp sonra kızı kolunun altına almak mı? Hala yanağından öpmek mi?' dedi. Adem ise Aycan'a 'Çok bariz bir tercih yaptım. Bunu sen de biliyorsun.' diye konuştu.