Survivor'da Adı Adem ile Aşk Dedikodularına Karışan Aycan'dan İlk Açıklama!
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Adem ve Aycan arasındaki aşk iddiaları Survivor 2025'e damgasını vurmuştu.
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Adem ile yakınlıkları başka bir seviyedeydi.
Survivor finaline günler kala Aycan'dan Adem ile aşk iddialarına yanıt geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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