Beklemekten Helak Olmuştuk! Beyaz Show'un Yayınlanacağı Kanal ve Tarih Ortaya Çıktı!

Birkaç gün önce yayınlanan programda Güner'in 'Beyazıt Öztürk'ün burcu ne?' sorusuna yanıt verirken 'Bu arada Beyaz Show tv8'de başlıyor. Müjdeyi vereyim.' diye konuştu.

Öztürk'ün geçmiş açıklamaları da hesap edilince demek ki bu yaz bizi bir sürpriz bekliyor. 2025 yılı bitmeden, tv8'de Survivor finalinin ardından başlayacak MasterChef programıyla birlikte Beyaz Show'un da yeni bölümlerinin müjdesini alacağız gibi görünüyor.

Bizce bu açıklamalara göre Beyaz Show en geç yeni sezonda ekranda olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...