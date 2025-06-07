Beklemekten Helak Olmuştuk! Beyaz Show'un Yayınlanacağı Kanal ve Tarih Ortaya Çıktı!
Bu yılın en önemli televizyon haberlerinden biri Beyaz Show'un geri dönüş müjdesiydi. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu program uzun yıllardır ekranların en çok özlenen işlerinden biriydi. Öztürk, sunuculuğunu yaptığı programın yeni sezonu ile ilgili birkaç tüyo vermişti. Son bombayı ise Nur Tuğba Namlı patlattı.
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve ikonik talk show programlarından biri olan Beyaz Show geri dönüyor.
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İlk müjde şovun sahibi, Beyazıt Öztürk'ten geldi.
Fakat Beyaz Show'un yeni sezonu ile ilgili detaylar henüz gelmemişti.
Foon Medya kanalında ünlü astrolog Dinçer Güner'i ağırlayan Namlı, laf arasında bombayı patlattı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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