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Beklemekten Helak Olmuştuk! Beyaz Show'un Yayınlanacağı Kanal ve Tarih Ortaya Çıktı!

Beklemekten Helak Olmuştuk! Beyaz Show'un Yayınlanacağı Kanal ve Tarih Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.06.2025 - 19:39

Bu yılın en önemli televizyon haberlerinden biri Beyaz Show'un geri dönüş müjdesiydi. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu program uzun yıllardır ekranların en çok özlenen işlerinden biriydi. Öztürk, sunuculuğunu yaptığı programın yeni sezonu ile ilgili birkaç tüyo vermişti. Son bombayı ise Nur Tuğba Namlı patlattı.

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve ikonik talk show programlarından biri olan Beyaz Show geri dönüyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve ikonik talk show programlarından biri olan Beyaz Show geri dönüyor.

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı program ilk kez 6 Aralık 1996'da Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı. 22 sezon boyunca izleyiciye unutulmaz Cuma akşamları yaşatan Beyaz Show 2018'de ekrana veda etmişti. Bu yıl ilk kez müjdeli haberi almıştık.

İlk müjde şovun sahibi, Beyazıt Öztürk'ten geldi.

İlk müjde şovun sahibi, Beyazıt Öztürk'ten geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, 2025 yılına girerken bu yıl Beyaz Show'un devamının geleceğini herkese duyurmuş ve büyük bir heyecan yaşatmıştı.

Fakat Beyaz Show'un yeni sezonu ile ilgili detaylar henüz gelmemişti.

Fakat Beyaz Show'un yeni sezonu ile ilgili detaylar henüz gelmemişti.

Bir ara iddiaya göre, Beyaz Show için Exxen platformunun seçildiği gündeme gelmişti ama Nur Tuğba Namlı'nın açıklamasıyla birlikte kanal ve tarih belli oldu.

Foon Medya kanalında ünlü astrolog Dinçer Güner'i ağırlayan Namlı, laf arasında bombayı patlattı.

Foon Medya kanalında ünlü astrolog Dinçer Güner'i ağırlayan Namlı, laf arasında bombayı patlattı.

Birkaç gün önce yayınlanan programda Güner'in 'Beyazıt Öztürk'ün burcu ne?' sorusuna yanıt verirken 'Bu arada Beyaz Show tv8'de başlıyor. Müjdeyi vereyim.' diye konuştu. 

Öztürk'ün geçmiş açıklamaları da hesap edilince demek ki bu yaz bizi bir sürpriz bekliyor. 2025 yılı bitmeden, tv8'de Survivor finalinin ardından başlayacak MasterChef programıyla birlikte Beyaz Show'un da yeni bölümlerinin müjdesini alacağız gibi görünüyor. 

Bizce bu açıklamalara göre Beyaz Show en geç yeni sezonda ekranda olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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