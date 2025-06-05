MasterChef Yayın Tarihi Belli Oldu: Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı!
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi nihayet açıklandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezondan ilk tanıtım videosu da geldi. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı jüri üçlüsü geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yıl binlerce başvuru alan MasterChef Türkiye bu yıl da eski sezonları aratmayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın