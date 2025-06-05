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MasterChef Yayın Tarihi Belli Oldu: Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı!

MasterChef Yayın Tarihi Belli Oldu: Yeni Sezondan İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.06.2025 - 21:56

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi nihayet açıklandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezondan ilk tanıtım videosu da geldi. İşte detaylar...

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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı jüri üçlüsü geri dönüyor.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı jüri üçlüsü geri dönüyor.

Survivor'ın da final tarihinin açıklanmasının ardından uzun zamandır yeni sezonu beklenen MasterChef'ten güzel haber geldi. MasterChef 2025 resmen başlıyor!

Survivor final tarihini merak edenler için açıklamıştık:

Her yıl binlerce başvuru alan MasterChef Türkiye bu yıl da eski sezonları aratmayacak.

Her yıl binlerce başvuru alan MasterChef Türkiye bu yıl da eski sezonları aratmayacak.

Bu sezonun kadrosu ve konsepti hakkında detaylar henüz açıklanmasa da tanıtım videosu heyecanı ikiye katladı. 

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla, yine hafta içi her gün 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren seyirciyle buluşacak.

MasterChef 2025 sezonundan ilk tanıtım videosunu hemen izleyelim!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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