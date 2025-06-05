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Bilet Fiyatları Ortaya Çıktı! Survivor 2025'in Final Tarihi Belli Oldu!

Bilet Fiyatları Ortaya Çıktı! Survivor 2025'in Final Tarihi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.06.2025 - 18:47

Survivor heyecanı her yıl olduğu gibi 2025’te de zirveye ulaştı. Aylar süren kıyasıya mücadelenin ardından büyük final için geri sayım başladı. İzleyicilerin merakla beklediği final tarihi ve bilet fiyatları nihayet açıklandı. Finale canlı olarak tanıklık etmek isteyenler için detaylar netleşti. Survivor tutkunlarını büyük bir heyecan bekliyor! Gelin, bilet fiyatlarına birlikte bakalım...

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TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor sona eriyor.

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor sona eriyor.

Survivor 2025 yılında ekranlarda efsane yarışmacılarla fırtınalar estirdi. Nefes kesen yarışmada sona yaklaşıldı. Sosyal medyada izleyicilerin merak ettiği final tarihiydi.

Survivor 2025 final tarihi belli oldu.

Survivor 2025 final tarihi belli oldu.

İddialara göre Survivor bu sezon Haziran'ın ilk haftasında final yapacaktı. Ancak resmi açıklamaya göre Survivor finali 11-12-13 Haziran'da gerçekleşecek.

Survivor'ın finaline günler kala bilet fiyatları açıklandı.

Survivor'ın finaline günler kala bilet fiyatları açıklandı.

Saat 19.00'da İstanbul'da Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde seyircilerin katılımıyla canlı olarak gerçekleşecek olan Survivor büyük finali için bilet fiyatları şöyle:

  • 11 Haziran bilet fiyatı 450 TL

  • 12 Haziran bilet fiyatı 550 TL

  • 13 Haziran bilet fiiatı 650 TL

Survivor'da son durum ne?

Survivor'da son durum ne?

Bu akşam (5 Haziran akşamı) eleme düellosu gerçekleşecek. Dün akşam Adem ve Ayşe potadan kurtulmuştu. Sevgi ve Meryem bu akşam final düellosunda mücadele edecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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