Bilet Fiyatları Ortaya Çıktı! Survivor 2025'in Final Tarihi Belli Oldu!
Survivor heyecanı her yıl olduğu gibi 2025’te de zirveye ulaştı. Aylar süren kıyasıya mücadelenin ardından büyük final için geri sayım başladı. İzleyicilerin merakla beklediği final tarihi ve bilet fiyatları nihayet açıklandı. Finale canlı olarak tanıklık etmek isteyenler için detaylar netleşti. Survivor tutkunlarını büyük bir heyecan bekliyor! Gelin, bilet fiyatlarına birlikte bakalım...
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TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor sona eriyor.
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Survivor 2025 final tarihi belli oldu.
Survivor'ın finaline günler kala bilet fiyatları açıklandı.
Survivor'da son durum ne?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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