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Uzak Şehir'de Alya Rolü için Başka Bir Oyuncuya Teklif Gitti İddiasına Yanıt: "İyi ki Olmadı!"

Uzak Şehir'de Alya Rolü için Başka Bir Oyuncuya Teklif Gitti İddiasına Yanıt: "İyi ki Olmadı!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.06.2025 - 23:03

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının konuğu, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in Demir'i, Ferit Kaya'ydı. Sunucu Ece Erken, oyuncuya Uzak Şehir'deki Alya karakteri için Sinem Ünsal'dan önce başkasına teklif gittiği iddiasını sordu. Kaya, o iddiaya bakın ne yanıt verdi...

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Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de yeni bir iddia gündemde.

Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de yeni bir iddia gündemde.

2 Haziran'da yayınlanan yeni bölümünde ekranlara muhteşem bir sezon finaliyle ara veren Uzak Şehir'de meğer Alya rolü için Sinem Ünsal'dan önce başka bir oyuncu düşünülmüş.

O isim Esra Bilgiç!

O isim Esra Bilgiç!

Dizide Alya karakteri için teklif giden ilk oyuncu Sinem Ünsal değil, Esra Bilgiç olmuş. Ancak ünlü sunucu Ece Erken'in açıklamasına göre, Esra Bilgiç kadroyu beğenmediği için rolü reddetmiş.

Bu iddia bizzat Uzak Şehir oyuncusuna soruldu.

Bu iddia bizzat Uzak Şehir oyuncusuna soruldu.

Uzak Şehir'in Demir'i bu iddia hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi ve ekledi, 'Bence olduysa bile bu sebeple reddetmemiştir ama iyi ki de olmamış.' dedi.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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