Uzak Şehir'de Alya Rolü için Başka Bir Oyuncuya Teklif Gitti İddiasına Yanıt: "İyi ki Olmadı!"
Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının konuğu, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in Demir'i, Ferit Kaya'ydı. Sunucu Ece Erken, oyuncuya Uzak Şehir'deki Alya karakteri için Sinem Ünsal'dan önce başkasına teklif gittiği iddiasını sordu. Kaya, o iddiaya bakın ne yanıt verdi...
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Son zamanların en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de yeni bir iddia gündemde.
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O isim Esra Bilgiç!
Bu iddia bizzat Uzak Şehir oyuncusuna soruldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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