Behzat Ç.’nin Savcı Esra’sı İtiraf Etti: “Karakterimin Ölmesi için Bana Sordular!”

Ergüder, Behzat ve Esra'nın evliliği sonrası aralarında bir çatışma kalmadığını ve bu nedenle ayrılığın gündeme geldiğini söyledi. Böylece ekip Savcı Esra karakterini muhteşem oyunculuğu ile taçlandıran Ergüder'e 'Savcı Esra ölsün mü?' diye sormuş.