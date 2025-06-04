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Behzat Ç.’nin Savcı Esra’sı İtiraf Etti: “Karakterimin Ölmesi için Bana Sordular!”

Behzat Ç.’nin Savcı Esra’sı İtiraf Etti: “Karakterimin Ölmesi için Bana Sordular!”

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.06.2025 - 20:49

Behzat Ç. dizisinde Savcı Esra karakterini canlandıran Canan Ergüder, Mirgün Cabas'ın programında dizi ile ilgili hiç bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Final bölümünde ölerek diziden ayrılan efsane karakter 'Savcı Esra'nın ölümü aslında ona sorulmuş. Bakın, Ergüder neler söylemiş...

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Son günlerin en güzel haberi Behzat Ç.'nin geri dönüşüydü.

Son günlerin en güzel haberi Behzat Ç.'nin geri dönüşüydü.

Behzat Ç. dizisinde Savcı Esra karakterini canlandıran Canan Ergüder de diziye geri dönüşüyle sevenlerini mutlu etmişti.

Behzat Ç. sevenleri heyecanlandıran sürpriz açıklamalar geldi.

Behzat Ç. sevenleri heyecanlandıran sürpriz açıklamalar geldi.

Başarılı oyuncu Ergüder, Mirgün Cabas'ın programına konuk oldu. Diziden ayrılığı ile ilgili konuşan Ergüder, Behzat Ç.'den efsane bir final sahnesinde ölerek çıkmıştı.

Meğer ölümüne o karar vermiş.

Meğer ölümüne o karar vermiş.

Ergüder, Behzat ve Esra'nın evliliği sonrası aralarında bir çatışma kalmadığını ve bu nedenle ayrılığın gündeme geldiğini söyledi. Böylece ekip Savcı Esra karakterini muhteşem oyunculuğu ile taçlandıran Ergüder'e 'Savcı Esra ölsün mü?' diye sormuş.

Tüylerimizi diken diken eden o açıklamanın ardından Ergüder, "Dramatik bir çıkış yaptım, şimdi de dramatik bir dönüş yapacağım." diye konuştu. İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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