Behzat Ç.’nin Savcı Esra’sı İtiraf Etti: “Karakterimin Ölmesi için Bana Sordular!”
Behzat Ç. dizisinde Savcı Esra karakterini canlandıran Canan Ergüder, Mirgün Cabas'ın programında dizi ile ilgili hiç bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Final bölümünde ölerek diziden ayrılan efsane karakter 'Savcı Esra'nın ölümü aslında ona sorulmuş. Bakın, Ergüder neler söylemiş...
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Son günlerin en güzel haberi Behzat Ç.'nin geri dönüşüydü.
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Behzat Ç. sevenleri heyecanlandıran sürpriz açıklamalar geldi.
Meğer ölümüne o karar vermiş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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