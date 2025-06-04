Narin'in Ağabeyi, Didem Arslan'ın Cinayette Gerçekleri Çarpıttığını Söyledi: "Keşke Müge Anlı İşleseydi!"

Baran Güran, 'Ben Müge ablanın hakkaniyetine inanıyordum. Hatta ona sosyal medyadan da yazdım. Keşke konuyu o ele alsaydı.' dedi ve ekledi, 'Didem Arslan'da dosyada olmayan şeyler varmış gibi gösterildi.'

Esra Ezmeci de araya girerek, 'Müge Anlı bu olaylarda gerçekten çok başarılı. Kendisini takdir etmek gerek.' diye övgülerini dile getirdi.