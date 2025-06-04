Narin'in Ağabeyi, Didem Arslan'ın Cinayette Gerçekleri Çarpıttığını Söyledi: "Keşke Müge Anlı İşleseydi!"
Çok değil, 9 ay önce ülkemizde korkunç bir çocuk cinayeti gündem olmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulunduktan sonra olayın perde arkası aydınlatılmak üzere dava görüldü. Aile üyelerinden tutuklananlar oldu. Ancak olayın nasıl ve neden gerçekleştiği ortaya çıkmadı.
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Narin'in ağabeyi Esra Ezmeci'de olay hakkında konuştu.
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Baran Güran, gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi.
"Keşke Müge Anlı işleseydi." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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