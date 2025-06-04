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Narin'in Ağabeyi, Didem Arslan'ın Cinayette Gerçekleri Çarpıttığını Söyledi: "Keşke Müge Anlı İşleseydi!"

Narin'in Ağabeyi, Didem Arslan'ın Cinayette Gerçekleri Çarpıttığını Söyledi: "Keşke Müge Anlı İşleseydi!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.06.2025 - 18:07

Çok değil, 9 ay önce ülkemizde korkunç bir çocuk cinayeti gündem olmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulunduktan sonra olayın perde arkası aydınlatılmak üzere dava görüldü. Aile üyelerinden tutuklananlar oldu. Ancak olayın nasıl ve neden gerçekleştiği ortaya çıkmadı.

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Narin'in ağabeyi Esra Ezmeci'de olay hakkında konuştu.

Narin'in ağabeyi Esra Ezmeci'de olay hakkında konuştu.

Eylül 2024'te ilk kez Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan aile uzun süre devam eden yayınlarda Narin'in bulunması ve cinayetin aydınlatılması için beklemişti.

Baran Güran, gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi.

Baran Güran, gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi.

Önce annesi Yüksel Güran'ın çıktığı Didem Arslan'ın yayınlarında Narin olayını reyting için kullandığını söyleyen ağabey, 'Didem Arslan cinayetle ilgili gerçekleri çarpıttı.' diye konuştu.

"Keşke Müge Anlı işleseydi." dedi.

"Keşke Müge Anlı işleseydi." dedi.

Baran Güran, 'Ben Müge ablanın hakkaniyetine inanıyordum. Hatta ona sosyal medyadan da yazdım. Keşke konuyu o ele alsaydı.' dedi ve ekledi, 'Didem Arslan'da dosyada olmayan şeyler varmış gibi gösterildi.'

Esra Ezmeci de araya girerek, 'Müge Anlı bu olaylarda gerçekten çok başarılı. Kendisini takdir etmek gerek.' diye övgülerini dile getirdi.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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