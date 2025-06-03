İtirafı Şoke Etti: Müge Anlı'daki Kayıp Mehmet'in Eşi Tutuklandı!
10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anlı yayınlarında çelişkili ifadeler veren Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'nın üzerinde durmuştu. Öldürüldüğünden şüphe edilen adamla ilgili savcılık harekete geçti. Yakın arkadaş Bayram tutuklandı ancak eşi Derya salıverilmişti.
Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı. Peki, neler oldu? Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte kayı vakasında şoke eden itiraf!
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32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.
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Müge Anlı'da kayıpla ilgili dikkat çeken detaylar açığa çıktı.
Bu gelişmeler üzerine ilk olarak Bayram Akçay tutuklandı.
Hakim olayın peşini bırakmadı.
Ardından delil karartma şüphesiyle Mehmet Çetin’in eşi Derya Kor tutuklandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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