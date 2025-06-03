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İtirafı Şoke Etti: Müge Anlı'daki Kayıp Mehmet'in Eşi Tutuklandı!

İtirafı Şoke Etti: Müge Anlı'daki Kayıp Mehmet'in Eşi Tutuklandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 17:53

10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anlı yayınlarında çelişkili ifadeler veren Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'nın üzerinde durmuştu. Öldürüldüğünden şüphe edilen adamla ilgili savcılık harekete geçti. Yakın arkadaş Bayram tutuklandı ancak eşi Derya salıverilmişti. 

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı. Peki, neler oldu? Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte kayı vakasında şoke eden itiraf!

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32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Ailesi, Mehmet’in en son yakın arkadaşı Bayram Akçay ile görüştüğünü ve aralarında ciddi bir kavga yaşandığını ileri sürdü. Baba Ali Çetin'in anlatımına göre Bayram, Mehmet'in cinsiyet değiştirip Antalya’ya kaçtığını iddia ederek aileyi uzun süre oyalamıştı.

Müge Anlı'da kayıpla ilgili dikkat çeken detaylar açığa çıktı.

Müge Anlı'da kayıpla ilgili dikkat çeken detaylar açığa çıktı.

Yıllar süren sessizliğin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu yeniden gündeme geldi. Emniyetin araştırmalarına göre Mehmet Çetin’in telefonu kaybolduğu gün saat 13.38’de kapanmış ve bir daha sinyal vermemişti. Aynı gün yaşanan olaylar, şüphelerin odağını değiştirdi. 

Mehmet kaybolmadan önce karısına 4 mesaj atmıştı. Ancak yayında Derya bu mesajların içeriğini açıklayamadı. Ayrıca adamın kaybından sonra eşi Derya ve Bayram arasında tam 63 kez telefon görüşmesi olduğu ortaya çıktı. İkili buna da yanıt veremedi.

Bu gelişmeler üzerine ilk olarak Bayram Akçay tutuklandı.

Bu gelişmeler üzerine ilk olarak Bayram Akçay tutuklandı.

Ancak Mehmet'in eşi adli kontrolle serbest kalmıştı. 'Aklandım.' diyerek röportaj veren Derya'nın savcıya ifadesinde eşini birkaç kez aldattığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Dahası Bayram'dan da eşinin kendisini kıskandığını söylemişti.

Hakim olayın peşini bırakmadı.

Hakim olayın peşini bırakmadı.

Derya ile ilgili karara itiraz edildi. Ardından Derya'nın tekrar ifadesine başvurulduğunda bu kez genç kadın, eşiyle aralarındaki gerginliğin Bayram ile olan mesajlaşmaları yüzünden büyüdüğünü, Bayram’ın kendisini çay içmeye çağırdığını ve bunu reddettiğini söyledi. 

Mehmet’in bu mesajlara verdiği tepkiyle Bayram’a bıçakla saldırdığı iddia edildi. 

Hatta olayın ardından Derya'nın eşinin telefonunu açarak kendisine attığı ve yayında açıklayamadığı bazı mesajları sildiği ortaya çıktı.

Ardından delil karartma şüphesiyle Mehmet Çetin’in eşi Derya Kor tutuklandı.

Ardından delil karartma şüphesiyle Mehmet Çetin’in eşi Derya Kor tutuklandı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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