İtirafı Şoke Etti: Müge Anlı'daki Kayıp Mehmet'in Eşi Tutuklandı!

10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anlı yayınlarında çelişkili ifadeler veren Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'nın üzerinde durmuştu. Öldürüldüğünden şüphe edilen adamla ilgili savcılık harekete geçti. Yakın arkadaş Bayram tutuklandı ancak eşi Derya salıverilmişti.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı. Peki, neler oldu? Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte kayı vakasında şoke eden itiraf!