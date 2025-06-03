İtirafı İşleri Değiştirdi: Müge Anlı'daki Cinayet Şüphesinde Ahmet Bey Doğru mu Söylüyor?
Müge Anlı'da 4 yıldır kendisinden haber alınamayan kayıp Emrah Elveren aranıyordu. Başta herkes ailesinden şüphelendi. En son yanında kaldığı bilinen halası ve kuzenlerinin Emrah'ın başına bir şey getirmiş olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Ancak Ahmet Bey kendi ayağıyla stüdyoya gelip okları üzerine çevirmeyi başardı. Ahmet Bey'in açıklamalarının doğruluğunu gelin birlikte tartışalım...
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32 yaşındaki Emrah Elveren, Ordu'da kaybolduktan sonra 4 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamıyor.
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Olayın seyrini değiştiren en önemli iddia, Havva’nın torunu Özge’den geldi.
İddialar bununla da sınırlı değil.
Yalova Başsavcılığı olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi’ni (JASAT) görevlendirdi.
Olayda dikkat çeken yeni bir gelişme ise Ahmet Bey’in ortaya çıkmasıyla yaşandı.
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Daha önce tüm şüpheler halası Havva ve ailesi üzerindeyken, Ahmet’in ifadeleriyle gözler bu kez ona çevrildi.
Araç çalıntı mıydı? Neden plakaları söktü?
Bir de cezaevindeki oğlu çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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