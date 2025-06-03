İtirafı İşleri Değiştirdi: Müge Anlı'daki Cinayet Şüphesinde Ahmet Bey Doğru mu Söylüyor?

Ahmet Bey, kendi ayağıyla geldiği stüdyoda denetimi olduğunu ve bu sebeple yoldan çıkmış kişilere yardım etmek istediğini kendisinin de beladan uzak durduğunu söylemişti. Ancak ortaya çıkan gerçeklere göre Ahmet Bey, 'yardım kurumu değildi.' Oğlu yasaklı madde kullandığı için eve gelen arkadaşlarını gönderemeyen Ahmet Bey, kendince yardımcı olduğunu söylüyordu. Ayrıca şu anda cezaevinde olan oğlunun mahallede birinin boğazını kesmeye kalkıştığı da ortaya çıktı.

Anlı, şimdi Ahmet Bey'in oğlunun Emrah'ın başına bir şey getirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sizce kim doğruyu söylüyor? Yorumlarda olay hakkında düşüncelerinizi bize yazın!