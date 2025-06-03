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İtirafı İşleri Değiştirdi: Müge Anlı'daki Cinayet Şüphesinde Ahmet Bey Doğru mu Söylüyor?

İtirafı İşleri Değiştirdi: Müge Anlı'daki Cinayet Şüphesinde Ahmet Bey Doğru mu Söylüyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 11:42

Müge Anlı'da 4 yıldır kendisinden haber alınamayan kayıp Emrah Elveren aranıyordu. Başta herkes ailesinden şüphelendi. En son yanında kaldığı bilinen halası ve kuzenlerinin Emrah'ın başına bir şey getirmiş olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Ancak Ahmet Bey kendi ayağıyla stüdyoya gelip okları üzerine çevirmeyi başardı. Ahmet Bey'in açıklamalarının doğruluğunu gelin birlikte tartışalım...

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32 yaşındaki Emrah Elveren, Ordu'da kaybolduktan sonra 4 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamıyor.

32 yaşındaki Emrah Elveren, Ordu'da kaybolduktan sonra 4 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamıyor.

Ailesi, özellikle kız kardeşi Esra, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak Emrah’ın bulunması için yardım istedi. Esra’nın ifadelerine göre, Emrah zaman zaman halası Havva’nın yanında kalıyordu. Uzun süre haber alamayınca, aile halaya ulaşmaya çalıştı. Hala Havva’nın, “Emrah’ı aramayın, öldürdüler” demesi üzerine olayda cinayet şüphesi güç kazandı.

Olayın seyrini değiştiren en önemli iddia, Havva’nın torunu Özge’den geldi.

Olayın seyrini değiştiren en önemli iddia, Havva’nın torunu Özge’den geldi.

Özge, amcası Erhan’a, babaannesi Havva ile amcaları İbrahim ve Ayhan’ın Emrah’ı dövdüğünü, kolunu kırdıklarını ve olayı “inşaattan düştü” diye kapatmaya çalıştıklarını anlattı. Ayrıca babaannesinin evin arkasındaki bağımsız bir alanda büyük bir çukur kazdığını söyledi. Bu iddialar, Elveren’in öldürülmüş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

İddialar bununla da sınırlı değil.

İddialar bununla da sınırlı değil.

Özge'nin, bu olayla ilgili yıllar önce savcılığa ifade verdiği ancak daha sonra baskı altında olduğunu söyleyerek bu ifadeyi reddettiği gündeme geldi. Ayrıca Havva hala ve Özge'nin, Emrah’la konuşuyormuş gibi yapmak için sahte bir sosyal medya hesabı açtıkları da ortaya çıktı. Bu hesabı Emrah’tan bilgi almak amacıyla açtıklarını savundular.

Yalova Başsavcılığı olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi’ni (JASAT) görevlendirdi.

Yalova Başsavcılığı olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi’ni (JASAT) görevlendirdi.

28 Mayıs 2025 tarihli yayında, Özge, babaannesinin bir öfke anında Emrah’ı öldürdüğünü söylediğini ancak gerçekten böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmadığını dile getirdi. Şu ana dek Emrah Elveren bulunamadı ve olay cinayet şüphesiyle soruşturulmaya devam ediyor.

Olayda dikkat çeken yeni bir gelişme ise Ahmet Bey’in ortaya çıkmasıyla yaşandı.

Olayda dikkat çeken yeni bir gelişme ise Ahmet Bey’in ortaya çıkmasıyla yaşandı.

Ahmet Bey, kayıp Emrah Elveren’in en son birlikte zaman geçirdiği iş arkadaşı olarak programa katıldı. Açıklamalarına göre, Emrah ile birlikte emanet bir araç aldılar ve Elveren, bu aracı alıp bir anda ortadan kayboldu. Ahmet Bey’in bu ifadesi, Emrah’ın kendi isteğiyle kaybolmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

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Daha önce tüm şüpheler halası Havva ve ailesi üzerindeyken, Ahmet’in ifadeleriyle gözler bu kez ona çevrildi.

Daha önce tüm şüpheler halası Havva ve ailesi üzerindeyken, Ahmet’in ifadeleriyle gözler bu kez ona çevrildi.

Çünkü Ahmet Bey'in açıklamalarında bazı çelişkiler vardı. Mesela Emrah'ın çok küfürlü konuştuğunu tekrar ediyordu, hatta birkaç kez evde tartıştıkları da ortaya çıkmıştı ancak Ahmet Bey, Anlı'nın 'Neden uzak durmadınız?' sorusuna yanıt veremiyordu. Ahmet Bey, ona yardım etmek için yanına aldığını söylemeye devam ediyordu. Bu kimsenin aklına yatmamıştı.

Araç çalıntı mıydı? Neden plakaları söktü?

Araç çalıntı mıydı? Neden plakaları söktü?

Ayrıca bu emanet araba ile ilgili Ahmet Bey, Emrah arabayı çalmadan önce plakaları söktüğünü de söylemişti. Anlı, bunun nedenini sorduğunda ise 'Boyama amacıyla' yanıtını aldı. Ancak stüdyoda hiçkimse emanet arabanın boyanacağı ihtimaline inanmadı. Bu aracın söküleceği iddiasını güçlendiriyordu.

Ayrıca Emrah'ın plakasız araçla kaçtığı iddiası da çürütüldü. Anlı, '2 sokak ötede polis durdurur.' deyince Ahmet Bey, 'Yeni plaka almıştır.' diyerek herkesi şaşırttı.

Bir de cezaevindeki oğlu çıktı.

Bir de cezaevindeki oğlu çıktı.

Ahmet Bey, kendi ayağıyla geldiği stüdyoda denetimi olduğunu ve bu sebeple yoldan çıkmış kişilere yardım etmek istediğini kendisinin de beladan uzak durduğunu söylemişti. Ancak ortaya çıkan gerçeklere göre Ahmet Bey, 'yardım kurumu değildi.' Oğlu yasaklı madde kullandığı için eve gelen arkadaşlarını gönderemeyen Ahmet Bey, kendince yardımcı olduğunu söylüyordu. Ayrıca şu anda cezaevinde olan oğlunun mahallede birinin boğazını kesmeye kalkıştığı da ortaya çıktı.

Anlı, şimdi Ahmet Bey'in oğlunun Emrah'ın başına bir şey getirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sizce kim doğruyu söylüyor? Yorumlarda olay hakkında düşüncelerinizi bize yazın!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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