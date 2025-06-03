Survivor'daki Kavganın Ardından İsmail Balaban'dan Olay Sözler: "Batuhan'ın Parasını Ben Ödedim!"

Balaban sözlerine, 'Güreşlerine geldim, diyor ya Batuhan.' diye başladı. 'Batuhan güreşlere geldiğinde lüks mağazalara gidip alışveriş yaptık, Antalya'da tatiller yaptı ve hepsini ben kendi cebimden ödedim.' diye devam etti. Para mevzularının açıldığı masada Balaban sözünü hiç esirgemedi: 'Güreşlere geldiği için de belirli bir miktar ağalar tarafından ücret de verildi kendisine.'