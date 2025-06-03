onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'daki Kavganın Ardından İsmail Balaban'dan Olay Sözler: "Batuhan'ın Parasını Ben Ödedim!"

Survivor'daki Kavganın Ardından İsmail Balaban'dan Olay Sözler: "Batuhan'ın Parasını Ben Ödedim!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 14:55

Survivor'da olaysız bir gün bile geçmiyor. Bu kez de İsmail Balaban, elenmeden önce yaka paça kavga ettiği Batuhan Karacakaya hakkında konuştu. Balaban, Batuhan ile ilgili 'Çok vefasız.' dedi aralarındaki para mevzularını ortalığa döktü. Balaban'ın açıklamaları herkesi şoke etti. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın en korkunç kavgalarından biri Batuhan ve İsmail arasında yaşanmıştı.

Survivor'ın en korkunç kavgalarından biri Batuhan ve İsmail arasında yaşanmıştı.

Yarışma sırasında fiziksel kavgaya varan bir tartışma yaşayan İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya cephesinde tansiyon yeniden yükseldi. İsmail, Batuhan'ı yarışma esnasında yaka paça tutup sürüklemişti. O anlar izleyenlerde büyük tepki toplamış ve Acun Ilıcalı, İsmail'e sürgün adası cezası vermişti.

Balaban, sessizliğini bozarak Batuhan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Balaban, sessizliğini bozarak Batuhan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Balaban yarışmadan elendikten sonra Survivor Panorama programına katıldı. Programda konu Batuhan'a gelince o dönem 'Güreşlerine geliyordum.' diye konuşan kavgalı olduğu isim hakkında her şeyi ortalığa döktü.

Balaban'ın çok konuşulacak o açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi gibi görünüyor.

Balaban'ın çok konuşulacak o açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi gibi görünüyor.

Balaban sözlerine, 'Güreşlerine geldim, diyor ya Batuhan.' diye başladı. 'Batuhan güreşlere geldiğinde lüks mağazalara gidip alışveriş yaptık, Antalya'da tatiller yaptı ve hepsini ben kendi cebimden ödedim.' diye devam etti. Para mevzularının açıldığı masada Balaban sözünü hiç esirgemedi: 'Güreşlere geldiği için de belirli bir miktar ağalar tarafından ücret de verildi kendisine.'

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın