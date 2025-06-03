Survivor'daki Kavganın Ardından İsmail Balaban'dan Olay Sözler: "Batuhan'ın Parasını Ben Ödedim!"
Survivor'da olaysız bir gün bile geçmiyor. Bu kez de İsmail Balaban, elenmeden önce yaka paça kavga ettiği Batuhan Karacakaya hakkında konuştu. Balaban, Batuhan ile ilgili 'Çok vefasız.' dedi aralarındaki para mevzularını ortalığa döktü. Balaban'ın açıklamaları herkesi şoke etti. İşte o anlar...
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Survivor'ın en korkunç kavgalarından biri Batuhan ve İsmail arasında yaşanmıştı.
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Balaban, sessizliğini bozarak Batuhan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Balaban'ın çok konuşulacak o açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi gibi görünüyor.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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