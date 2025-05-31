"Kimler Kalacak, Kimler Gidecek?": Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Kafa Karıştıran Paylaşım!
Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından dizinin yapımcısından gelen paylaşım sosyal medyada gündem oldu. “Kimler kalacak, kimler gidecek?” ifadeleriyle yapılan bu açıklama, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Sevilen dizide önemli karakterlerin veda edeceği iddiaları şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, bu paylaşım ne anlama geliyor? Ayrıntılar haberimizde...
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Kızılcık Şerbeti muhteşem bir final ile ekrana veda etti.
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Kimler gidecek, kimler kalacak?
İşte o tweet:
Mustafa ölecek mi?
İşte o tweet:
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Sezon finali izleyiciyi merakta bıraktı, yapımcıdan açıklama geldi.
Yapımcı paylaşımında gelecek sezonda bazı oyuncuların diziden ayrılabileceğini yazdı. İşte o açıklaması:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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