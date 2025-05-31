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"Kimler Kalacak, Kimler Gidecek?": Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Kafa Karıştıran Paylaşım!

"Kimler Kalacak, Kimler Gidecek?": Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Kafa Karıştıran Paylaşım!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.05.2025 - 15:44

Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından dizinin yapımcısından gelen paylaşım sosyal medyada gündem oldu. “Kimler kalacak, kimler gidecek?” ifadeleriyle yapılan bu açıklama, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Sevilen dizide önemli karakterlerin veda edeceği iddiaları şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, bu paylaşım ne anlama geliyor? Ayrıntılar haberimizde...

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Kızılcık Şerbeti muhteşem bir final ile ekrana veda etti.

Kızılcık Şerbeti muhteşem bir final ile ekrana veda etti.

Kızılcık Şerbeti dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Sezon finalinde Mustafa karakteri cinnet geçirerek Fatih'i, Işıl'ı ve Koray'ı vurdu. Sosyal medyada Koray'ın öldüğüne dair iddialar güçlü. Fakat son sahnede Mustafa kendisini mi vurdu yoksa babası Abdullah Bey'i mi vurdu, sırrını koruyor.

Kimler gidecek, kimler kalacak?

Kimler gidecek, kimler kalacak?

Sezon boyu dolaşan iddialar arasında dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun ayrılacağı vardı. Hatta Birsen Altuntaş bu iddiaya 'Planlar var ama henüz net değil.' diyerek yuvarlak yanıt vermişti.

İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Mustafa ölecek mi?

Mustafa ölecek mi?

Birsen Altuntaş, Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılacağı iddialarına 'Şu an başka ayrılık yok ama yeni sezonda ne olur belli değil.' demişti.

İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com
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Sezon finali izleyiciyi merakta bıraktı, yapımcıdan açıklama geldi.

Sezon finali izleyiciyi merakta bıraktı, yapımcıdan açıklama geldi.

Kıvılcım'ın bebeğini de düşürdüğü imajı çizilen sezon finalinde dizinin birçok karakteri için akıllarda soru işareti kaldı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un yaptığı paylaşım da ayrılıkların olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yapımcı paylaşımında gelecek sezonda bazı oyuncuların diziden ayrılabileceğini yazdı. İşte o açıklaması:

Yapımcı paylaşımında gelecek sezonda bazı oyuncuların diziden ayrılabileceğini yazdı. İşte o açıklaması:
twitter.com

Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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