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Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Sezonda 'Ayhan Dayı' Rolüyle Dahil Olacak O Oyuncu Kim? İlk Tahminler...

Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Sezonda 'Ayhan Dayı' Rolüyle Dahil Olacak O Oyuncu Kim? İlk Tahminler...

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.05.2025 - 09:56

Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekrana ara verdi ancak giderayak izleyicinin aklında bir sürü soru işareti bırakmayı da başardı. Finalde Mustafa Ünallar evinde adeta katliam yarattı. Hangi oyuncu gidecek, hangi oyuncu yeni sezonda yer alacak konuşaduralım başımıza bir de 'Ayhan Dayı' çıktı. Kim bu adam, diye merak edenler için yeni oyuncu hakkındaki ilk tahminleri açıklıyoruz!

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Kızılcık Şerbeti ardında koskoca bir gizem bıraktı.

Kızılcık Şerbeti ardında koskoca bir gizem bıraktı.

Sezon finalinde cinnet geçiren Mustafa, annesi Pembe'yi öldüren Koray'ı ve Işıl'ı vurdu. Arada Fatih de kaynadı. O sırada Kıvılcım'ın bebekten dolayı sancısı başladı. Sahne biterkense bir el silah sesi duyuldu. Mustafa ya babasını ya da kendisini vurdu. Anlayacağınız yeni sezonda kim öle kim kala!

Tek soru işareti ölümler değildi, dizide yeni oyuncu heyecanı yaşanıyor.

Tek soru işareti ölümler değildi, dizide yeni oyuncu heyecanı yaşanıyor.

Sezon finalinde bir süredir diziye gireceği sinyali verilen, Hacı Asude'nin ağabeyi, Firaz'ın dayısı Ayhan rolü sırtı dönük gösterildi. Bu ismin hangi oyuncu olduğu merak konusu oldu.

Yeni sezonda izleyeceğiz ama önce tahminler...

Yeni sezonda izleyeceğiz ama önce tahminler...

Yeni sezonda, yani Eylül'de Ayhan Dayı'yı izleyeceğiz ama daha şimdiden sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti izleyicisi TikTok'ta yorumlarda tahminlerini paylaştılar.

Önce o sahneyi hatırlayalım:

Avni Yalçın olduğuna iddiaya girecekler var.

Avni Yalçın olduğuna iddiaya girecekler var.
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Talat Bulut tahminleri de yorumlarda yer alıyor.

Talat Bulut tahminleri de yorumlarda yer alıyor.

Zafer Algöz diyen var.

Zafer Algöz diyen var.

Turgut Tunçalp

Turgut Tunçalp

Barış Falay

Barış Falay

Sizce Ayhan Dayı kim olabilir? Yorumlarda buluşalım...

Sizce Ayhan Dayı kim olabilir? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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