Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Sezonda 'Ayhan Dayı' Rolüyle Dahil Olacak O Oyuncu Kim? İlk Tahminler...

Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekrana ara verdi ancak giderayak izleyicinin aklında bir sürü soru işareti bırakmayı da başardı. Finalde Mustafa Ünallar evinde adeta katliam yarattı. Hangi oyuncu gidecek, hangi oyuncu yeni sezonda yer alacak konuşaduralım başımıza bir de 'Ayhan Dayı' çıktı. Kim bu adam, diye merak edenler için yeni oyuncu hakkındaki ilk tahminleri açıklıyoruz!