Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Sezonda 'Ayhan Dayı' Rolüyle Dahil Olacak O Oyuncu Kim? İlk Tahminler...
Kızılcık Şerbeti sezon finali ile ekrana ara verdi ancak giderayak izleyicinin aklında bir sürü soru işareti bırakmayı da başardı. Finalde Mustafa Ünallar evinde adeta katliam yarattı. Hangi oyuncu gidecek, hangi oyuncu yeni sezonda yer alacak konuşaduralım başımıza bir de 'Ayhan Dayı' çıktı. Kim bu adam, diye merak edenler için yeni oyuncu hakkındaki ilk tahminleri açıklıyoruz!
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Kızılcık Şerbeti ardında koskoca bir gizem bıraktı.
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Tek soru işareti ölümler değildi, dizide yeni oyuncu heyecanı yaşanıyor.
Yeni sezonda izleyeceğiz ama önce tahminler...
Avni Yalçın olduğuna iddiaya girecekler var.
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Talat Bulut tahminleri de yorumlarda yer alıyor.
Zafer Algöz diyen var.
Turgut Tunçalp
Barış Falay
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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