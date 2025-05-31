Yorum Yağıyor: Kızılcık Şerbeti'nin Finalinde Emrah Altıntoprak Oyunculuğu ile Devleşti!
Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finali bölümü ile ekrana ara verdi. Eylül ayında yeni bölümü yayınlanacak olan dizide kim öldü, kim kaldı merak konusu ancak soru işaretlerinden daha çok Mustafa karakterine hayat veren oyuncu Emrah Altıntoprak'ın performansı konuşuluyor. Altıntoprak dün akşam hepimize oyunculuk resitali izletti, sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım...
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Kızılcık Şerbeti'ne veda ettik!
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Zaten final gibi bir ayrılık yaşamıştık.
Mustafa gecenin unutulmaz ismi oldu.
İşte o sahne:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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