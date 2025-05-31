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Yorum Yağıyor: Kızılcık Şerbeti'nin Finalinde Emrah Altıntoprak Oyunculuğu ile Devleşti!

Yorum Yağıyor: Kızılcık Şerbeti'nin Finalinde Emrah Altıntoprak Oyunculuğu ile Devleşti!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.05.2025 - 08:52

Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finali bölümü ile ekrana ara verdi. Eylül ayında yeni bölümü yayınlanacak olan dizide kim öldü, kim kaldı merak konusu ancak soru işaretlerinden daha çok Mustafa karakterine hayat veren oyuncu Emrah Altıntoprak'ın performansı konuşuluyor. Altıntoprak dün akşam hepimize oyunculuk resitali izletti, sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım...

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Kızılcık Şerbeti'ne veda ettik!

Kızılcık Şerbeti'ne veda ettik!

3 sezondur ekranlarda reyting listelerini altüst eden Kızılcık Şerbeti, sezon finali ile izleyicisine kısa bir veda etti.

Zaten final gibi bir ayrılık yaşamıştık.

Zaten final gibi bir ayrılık yaşamıştık.

Geçtiğimiz bölümlerde usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin diziden çıkması bizlere final gibi gelmişti. Ancak hikaye devam etti ve Taşçıoğlu'nun seyir zevkini Emrah Altıntoprak aldı.

Mustafa gecenin unutulmaz ismi oldu.

Mustafa gecenin unutulmaz ismi oldu.

Annesinin vefatının ardından aklını yitiren Mustafa karakterini oldukça gerçekçi rol yeteneği ile yüreğimizde hissettiren Altıntoprak, dün akşam finalde herkesi vurdu. Kim öle kim kala Eylül'de yeni sezonda öğrenebileceğiz ama gelin biraz Altıntoprak'ın oyunculuğunu konuşalım...

İşte o sahne:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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