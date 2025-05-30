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Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ve Meri'si Yeni Filmde Buluşuyor: Kadroyu Görünce Heyecandan Duramayacaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ve Meri'si Yeni Filmde Buluşuyor: Kadroyu Görünce Heyecandan Duramayacaksınız!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 10:09

Geçtiğimiz bölüm Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Şebnem Bozoklu (Meri) ve dizinin başarılı oyuncularından Emrah Altıntoprak (Mustafa) aynı filmde buluşuyor. Birsen Altuntaş efsane filmin yeni kadrosundan bomba isimler açıkladı. Siz de görünce en az bizim kadar heyecanlanacaksınız. İşte detaylar...

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“Gelin Takımı 2” geliyor!

“Gelin Takımı 2” geliyor!

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film adeta yıldızlar geçidi! Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu ve Mert Denizmen gibi isimlerin yanı sıra kadroya üç sürpriz isim daha dahil oldu. 

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı film daha şimdiden heyecanı katladı.

Peki o sürpriz isimler kimler?

Peki o sürpriz isimler kimler?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım, oyuncu kadrosuna Kızılcık Şerbeti’ndeki performansıyla adından söz ettiren Emrah Altıntoprak’ı da dahil etti. Altıntoprak filmde “Yaman” karakterine hayat verecek. 

Barış Yıldız “Fikret” rolüyle ve Yalı Çapkını'ndan hatırladığımız Baran Bölükbaşı ise “Pamir” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. 

Ayşenil Şamlıoğlu’yla partner olacak Barış Yıldız ve Ecem Erkek’le kamera karşısına geçecek Baran Bölükbaşı, filme heyecan katacak. Salı günü okuma provası yapılacak olan film; İstanbul ve Fethiye’de çekilecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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