Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ve Meri'si Yeni Filmde Buluşuyor: Kadroyu Görünce Heyecandan Duramayacaksınız!

Geçtiğimiz bölüm Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Şebnem Bozoklu (Meri) ve dizinin başarılı oyuncularından Emrah Altıntoprak (Mustafa) aynı filmde buluşuyor. Birsen Altuntaş efsane filmin yeni kadrosundan bomba isimler açıkladı. Siz de görünce en az bizim kadar heyecanlanacaksınız. İşte detaylar...