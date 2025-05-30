Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı ve Meri'si Yeni Filmde Buluşuyor: Kadroyu Görünce Heyecandan Duramayacaksınız!
Geçtiğimiz bölüm Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Şebnem Bozoklu (Meri) ve dizinin başarılı oyuncularından Emrah Altıntoprak (Mustafa) aynı filmde buluşuyor. Birsen Altuntaş efsane filmin yeni kadrosundan bomba isimler açıkladı. Siz de görünce en az bizim kadar heyecanlanacaksınız. İşte detaylar...
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“Gelin Takımı 2” geliyor!
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Peki o sürpriz isimler kimler?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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