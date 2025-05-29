Ölen Ölene! Kızılcık Şerbeti Final Fragmanı Yayınlandı, Kim Hayatta Kalacak?

Işıl ve Koray arasındaki Pembe'nin ölümüyle ilgili karanlık konuşmalar Mustafa’nın kulağına gidince işler karışacak. Bu büyük sır, Mustafa’nın kontrolden çıkmasına neden olacak ve silahlar patlayacak. Mustafa, önce Ömer’e sonra Kıvılcım’a silahını doğrultacak. Kurşunlar havada uçuşurken aileden geriye kim kalacak, belli değil!

Öte yandan Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakteri, sinirlerin gerildiği bir anda balkondan düşecek. Bu sahne, sosyal medyada fragmandan önce sızınca, izleyiciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Bazıları spoiler tepkisi gösterirken kimileri finalin heyecanını daha da artırdığı görüşündeydi.

Evde taşınma sonrası huzur bulduğu sanılan Kıvılcım ve Sönmez’in yeni düzeni yaşananlarla altüst olurken, Firaz ve Nursema cephesinde de restleşmeler yaşanacak. Firaz, ayrı kalmaya daha fazla dayanamayacak ve Nursema’ya son bir şans verecek: “Ya birlikteyiz ya da tamamen biter!”

Doğa ve Fatih arasında ise Abdullah’ın Nilay’a aldığı ev yüzünden büyük bir kriz patlak verecek. Fatih, babasına karşı adım atmak zorunda kalsa da beklediği desteği göremeyecek.