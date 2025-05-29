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Ölen Ölene! Kızılcık Şerbeti Final Fragmanı Yayınlandı, Kim Hayatta Kalacak?

Ölen Ölene! Kızılcık Şerbeti Final Fragmanı Yayınlandı, Kim Hayatta Kalacak?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.05.2025 - 21:57

Kızılcık Şerbeti 3. sezonunu kapatıyor. Cuma günü sezon finaliyle ekranlara veda edecek olan dizinin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mustafa cinnet geçirip herkesi vuruyor. Geriye kim kalacak, hepimizin merak ettiği soru bu. Ancak cevabını Eylül'de öğreneceğiz gibi görünüyor. İşte o fragman ve sosyal medyadan gelen yorumlar...

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Sezon finalinde olaylar adeta çığ gibi büyüyor.

Sezon finalinde olaylar adeta çığ gibi büyüyor.

Işıl ve Koray arasındaki Pembe'nin ölümüyle ilgili karanlık konuşmalar Mustafa’nın kulağına gidince işler karışacak. Bu büyük sır, Mustafa’nın kontrolden çıkmasına neden olacak ve silahlar patlayacak. Mustafa, önce Ömer’e sonra Kıvılcım’a silahını doğrultacak. Kurşunlar havada uçuşurken aileden geriye kim kalacak, belli değil!

Öte yandan Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakteri, sinirlerin gerildiği bir anda balkondan düşecek. Bu sahne, sosyal medyada fragmandan önce sızınca, izleyiciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Bazıları spoiler tepkisi gösterirken kimileri finalin heyecanını daha da artırdığı görüşündeydi.

Evde taşınma sonrası huzur bulduğu sanılan Kıvılcım ve Sönmez’in yeni düzeni yaşananlarla altüst olurken, Firaz ve Nursema cephesinde de restleşmeler yaşanacak. Firaz, ayrı kalmaya daha fazla dayanamayacak ve Nursema’ya son bir şans verecek: “Ya birlikteyiz ya da tamamen biter!”

Doğa ve Fatih arasında ise Abdullah’ın Nilay’a aldığı ev yüzünden büyük bir kriz patlak verecek. Fatih, babasına karşı adım atmak zorunda kalsa da beklediği desteği göremeyecek.

İşte o anlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar...

Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ilk çıktığında konular genellikle dinle dindarlıkla ilgili olurdu keşke öyle devam etseydi yeni sürüm deniz baykalları görürdük