Ölen Ölene! Kızılcık Şerbeti Final Fragmanı Yayınlandı, Kim Hayatta Kalacak?
Kızılcık Şerbeti 3. sezonunu kapatıyor. Cuma günü sezon finaliyle ekranlara veda edecek olan dizinin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mustafa cinnet geçirip herkesi vuruyor. Geriye kim kalacak, hepimizin merak ettiği soru bu. Ancak cevabını Eylül'de öğreneceğiz gibi görünüyor. İşte o fragman ve sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Sezon finalinde olaylar adeta çığ gibi büyüyor.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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ilk çıktığında konular genellikle dinle dindarlıkla ilgili olurdu keşke öyle devam etseydi yeni sürüm deniz baykalları görürdük