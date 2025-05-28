Adem'in Saçlarına Ne Oldu? Survivor'da Saç Tıraşı Sandık, Gerçek Çok Başkaymış!

Bildiğiniz üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor'da yarışmacıların kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam yok. Herkes Dominik adasında aynı şartlar altında yarışıyor ve adı üstünde, en iyi savaşan isim 'Survivor şampiyonu' seçiliyor. Ancak zaman zaman ekrana gelmeyecek şekilde yarışmacılara iltimas geçildiği iddiaları gündeme geliyor. Bunlardan biri daha yakın zamanda gündeme geldi.

Yarışmacılardan Adem’in saçlarında yaşanan ani değişim, sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi izleyiciler, yarışmacıların saç-sakal tıraşı olduğu iddiasında bulunurken, “Villada mı kalıyorlar, bu ne düzen?”, “Sakallar bile uzamıyor, her şey kurgulu!” gibi yorumlar peş peşe geldi.