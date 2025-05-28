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Adem'in Saçlarına Ne Oldu? Survivor'da Saç Tıraşı Sandık, Gerçek Çok Başkaymış!

Adem'in Saçlarına Ne Oldu? Survivor'da Saç Tıraşı Sandık, Gerçek Çok Başkaymış!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 19:08

Survivior'da geçtiğimiz günlerde Adem'in saçlarındaki değişiklik merak uyandırmıştı. Adem'in yeni saç stiline 'Survivor'da saç tıraşı mı yapılıyor?' yorumları gelmişti. Meğer gerçek bambaşka çıktı. İşte olayla ilgili detaylar...

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Survivor'da Adem'in saçındaki değişiklik gözden kaçmadı.

Survivor'da Adem'in saçındaki değişiklik gözden kaçmadı.

Bildiğiniz üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor'da yarışmacıların kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam yok. Herkes Dominik adasında aynı şartlar altında yarışıyor ve adı üstünde, en iyi savaşan isim 'Survivor şampiyonu' seçiliyor. Ancak zaman zaman ekrana gelmeyecek şekilde yarışmacılara iltimas geçildiği iddiaları gündeme geliyor. Bunlardan biri daha yakın zamanda gündeme geldi. 

Yarışmacılardan Adem’in saçlarında yaşanan ani değişim, sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi izleyiciler, yarışmacıların saç-sakal tıraşı olduğu iddiasında bulunurken, “Villada mı kalıyorlar, bu ne düzen?”, “Sakallar bile uzamıyor, her şey kurgulu!” gibi yorumlar peş peşe geldi.

Meğer gerçek başkaymış!

Meğer gerçek başkaymış!

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Meğer Adem’in saçlarını kimse tıraş etmemiş! Geçtiğimiz bölümlerde paramedikten alınan bir makasla, Hikmet’in Adem’in saçlarını kestiği ortaya çıktı. Yarışma şartları içinde gerçekleşen bu anlar, dış müdahale şüphesini tamamen ortadan kaldırdı. Adem'in anlatımına göre ise Hikmet bu işi biraz abartmış. 'Hazır makas varken kulağımın kenarındaki saçları alır mısın kaşındırıyor, dedim. Ama baktım bayağı kesmeye başladı.' Hal böyle olunca Adem'in yanlar epey açılmış.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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