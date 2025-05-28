Adem'in Saçlarına Ne Oldu? Survivor'da Saç Tıraşı Sandık, Gerçek Çok Başkaymış!
Survivior'da geçtiğimiz günlerde Adem'in saçlarındaki değişiklik merak uyandırmıştı. Adem'in yeni saç stiline 'Survivor'da saç tıraşı mı yapılıyor?' yorumları gelmişti. Meğer gerçek bambaşka çıktı. İşte olayla ilgili detaylar...
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Survivor'da Adem'in saçındaki değişiklik gözden kaçmadı.
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Meğer gerçek başkaymış!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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