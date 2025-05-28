Bahar Dizisinde Büyük Değişim! Yeni Sezonun Senaristleri Kim Oldu?

Geçtiğimiz sezon Ayça Üzüm’den görevi devralan usta kalem Deniz Akçay’ın ardından, dizi dünyasının deneyimli iki ismi Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı, 'Bahar'ın yeni senaristleri oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise yine Neslihan Yeşilyurt oturacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni sezonda farklı bir anlatım dili ve güçlü duygusal derinliğiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.