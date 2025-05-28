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Bahar Dizisinde Büyük Değişim! Yeni Sezonun Senaristleri Kim Oldu?

Bahar Dizisinde Büyük Değişim! Yeni Sezonun Senaristleri Kim Oldu?

Bahar Dizi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 17:25

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar sezon finali ile ekranlara veda etti. Dizi sezon finali ile birlikte bir diğer başrol oyuncusunun ayrıldığını duyurdu. Dizide Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak hikayeye beklenmedik şekilde veda ederken dizinin senaristleri de değişti. Bakın, yeni yazarlarımız kimler oldu? Birsen Altuntaş açıkladı...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Bahar'da ayrılık rüzgarları esiyor.

Bahar'da ayrılık rüzgarları esiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar', ikinci sezon onayını aldıktan sonra geçtiğimiz gün ekrana gelen yeni bölümüyle sezonu kapattı. Dizinin son bölümünde Timur'un ölerek diziden ayrılacağını öğrendik. Ardından Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı dizinin, yeni sezonda yepyeni bir senaryo ekibiyle izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.

Bahar'ın yeni senaristleri belli oldu.

Bahar'ın yeni senaristleri belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Ayça Üzüm’den görevi devralan usta kalem Deniz Akçay’ın ardından, dizi dünyasının deneyimli iki ismi Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı, 'Bahar'ın yeni senaristleri oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise yine Neslihan Yeşilyurt oturacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni sezonda farklı bir anlatım dili ve güçlü duygusal derinliğiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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