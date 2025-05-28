Bahar Dizisinde Büyük Değişim! Yeni Sezonun Senaristleri Kim Oldu?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar sezon finali ile ekranlara veda etti. Dizi sezon finali ile birlikte bir diğer başrol oyuncusunun ayrıldığını duyurdu. Dizide Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak hikayeye beklenmedik şekilde veda ederken dizinin senaristleri de değişti. Bakın, yeni yazarlarımız kimler oldu? Birsen Altuntaş açıkladı...
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Bahar'da ayrılık rüzgarları esiyor.
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Bahar'ın yeni senaristleri belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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