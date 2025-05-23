Sıla Türkoğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen İlk Dizi İtirafı: "Kimsenin Yüzünü Hatırlamıyorum!"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=v889q...
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti'nde birlikte oynadığı Taylan'a samimi açıklamalarda bulunan Türkoğlu'ndan ilk dizisi ile ilgili bir itiraf geldi. Sosyal medyada gündem olan ve sevenlerinin merak ettiği o açıklamalar içeriğimizde👇🏻
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Biz onu "Doğa" ile tanıdık ama ilk olarak karşımıza "Alev"le çıkmıştı.
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Biraz Türkoğlu'ndan yıllar sonra itiraf gelen o diziyi hatırlayalım...
Yıllar sonra gelen o itiraf👇🏻
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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