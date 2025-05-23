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Sıla Türkoğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen İlk Dizi İtirafı: "Kimsenin Yüzünü Hatırlamıyorum!"

Sıla Türkoğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen İlk Dizi İtirafı: "Kimsenin Yüzünü Hatırlamıyorum!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 14:41

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Kızılcık Şerbeti'nde birlikte oynadığı Taylan'a samimi açıklamalarda bulunan Türkoğlu'ndan ilk dizisi ile ilgili bir itiraf geldi. Sosyal medyada gündem olan ve sevenlerinin merak ettiği o açıklamalar içeriğimizde👇🏻

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=v889q...
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Biz onu "Doğa" ile tanıdık ama ilk olarak karşımıza "Alev"le çıkmıştı.

Biz onu "Doğa" ile tanıdık ama ilk olarak karşımıza "Alev"le çıkmıştı.

3 sezondur milyonların severek izlediği Show TV'nin başarılı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu'nun ilk dizisi ATV ekranlarında yayınlanan 'Ağlama Anne' adlı diziydi. Burada 'Alev' karakterine hayat vermişti.

Biraz Türkoğlu'ndan yıllar sonra itiraf gelen o diziyi hatırlayalım...

Biraz Türkoğlu'ndan yıllar sonra itiraf gelen o diziyi hatırlayalım...

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında başlayan Türkoğlu, 7 Ekim 2018'de atv'de yayımlanmaya başlayan bu dizide rol almıştı. Dizinin başrollerinde Birce Akalay, Cansel Elçin, Özlem Yılmaz, Sezin Akbaşoğulları ve Selim Bayraktar vardı. 

Dizi, üniversite döneminde sürpriz şekilde hamile kalan Alev’in, kızını geri alabilmek için verdiği zorlu mücadeleyi konu alıyordu. Aynı zamanda, kızın bakımını üstlenen Alev’in kardeşi Damla ile aralarındaki çatışmalar dizinin entrika çıtasını yükseltiyordu.

Yıllar sonra gelen o itiraf👇🏻

Yıllar sonra gelen o itiraf👇🏻

Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında ilk dizisi olan Ağlama Anne ile ilgili kimsenin bilmediği bir yaşanmışlığını itiraf etti. O dönem ilk dizisi olması sebebiyle sette çalışırken çok utandığını söyleyen Türkoğlu, sahne çekildikten sonra ekipten adeta köşe bucak kaçıyormuş. Ne yazık ki bu nedenle kimseyle kaynaşamadığı için ekipten hiç kimsenin yüzünü de hatırlamıyormuş.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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