Sıla Türkoğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen İlk Dizi İtirafı: "Kimsenin Yüzünü Hatırlamıyorum!"

Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında ilk dizisi olan Ağlama Anne ile ilgili kimsenin bilmediği bir yaşanmışlığını itiraf etti. O dönem ilk dizisi olması sebebiyle sette çalışırken çok utandığını söyleyen Türkoğlu, sahne çekildikten sonra ekipten adeta köşe bucak kaçıyormuş. Ne yazık ki bu nedenle kimseyle kaynaşamadığı için ekipten hiç kimsenin yüzünü de hatırlamıyormuş.