Aşk-ı Memnu'daki Meşhur Evin Dudak Uçuklatan Fiyatla Satışa Çıkarıldığı İddiası X Ahalisini Rüyalara Daldırdı
Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın oturduğu çiftlik evini hayranları muhakkak hatırlayacaktır. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre o görkemli yapı satışa çıktı. Hem de rekor bir fiyatla!
Hal böyle olunca Aşk-ı Memnu izleyicisi fena goygoy döndürdü. Sosyal medyada yayılan satış iddiası, X (Twitter) ahalisini derin hayallere sürüklerken, “Acaba bir gün bizim de olur mu?” sorusu yeniden zihinlerde yankılandı.
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Arsen Hala'nın çiftliği uzaklara daldırdı.
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Fiyatı dudak uçuklatacak türden!
Sosyal medyada hızla yayılan satış haberi, X ahalisini derin hayallere daldırırken...
Birçok kişi “Bu evin duvarları ne sahneler gördü…” diyerek iç geçirdi.
Kimisi de diziden enstantanelerle vurgu yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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