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Aşk-ı Memnu'daki Meşhur Evin Dudak Uçuklatan Fiyatla Satışa Çıkarıldığı İddiası X Ahalisini Rüyalara Daldırdı

Aşk-ı Memnu'daki Meşhur Evin Dudak Uçuklatan Fiyatla Satışa Çıkarıldığı İddiası X Ahalisini Rüyalara Daldırdı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.05.2025 - 22:43

Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın oturduğu çiftlik evini hayranları muhakkak hatırlayacaktır. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre o görkemli yapı satışa çıktı. Hem de rekor bir fiyatla! 

Hal böyle olunca Aşk-ı Memnu izleyicisi fena goygoy döndürdü. Sosyal medyada yayılan satış iddiası, X (Twitter) ahalisini derin hayallere sürüklerken, “Acaba bir gün bizim de olur mu?” sorusu yeniden zihinlerde yankılandı.

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Arsen Hala'nın çiftliği uzaklara daldırdı.

Arsen Hala'nın çiftliği uzaklara daldırdı.

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ün yasak aşkına tanık olan bir başka mekan da Arsen Hala'nın çiftliğiydi. Ziyagiller İstanbul'dan ve şehrin kalabalığından kaçmak istediklerinde Arsen Hala'nın çiftliğinde soluğu alırlardı. İzlerken temiz havası, atları, şömine başı sohbeti; anlayacağınız çiftlikteki tüm detaylara ayrı ayrı dibimiz düşerdi. Şimdi o çiftlik satışa çıktı iddiası gündemde.

Fiyatı dudak uçuklatacak türden!

Fiyatı dudak uçuklatacak türden!

Beşir'in Matmazel, Bihter ve Behlül'le köşe kapmaca oynamasından anlamalıydık çünkü bu yapının tamı tamına 23 odalı olduğu belirtiliyor. Gelelim merak edilen fiyatına... İddiaya göre çiftlik evi 135 milyona satışa çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan satış haberi, X ahalisini derin hayallere daldırırken...

Sosyal medyada hızla yayılan satış haberi, X ahalisini derin hayallere daldırırken...
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Birçok kişi “Bu evin duvarları ne sahneler gördü…” diyerek iç geçirdi.

Birçok kişi “Bu evin duvarları ne sahneler gördü…” diyerek iç geçirdi.
twitter.com

Kimisi de diziden enstantanelerle vurgu yaptı.

Kimisi de diziden enstantanelerle vurgu yaptı.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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