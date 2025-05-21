Aşk-ı Memnu'daki Meşhur Evin Dudak Uçuklatan Fiyatla Satışa Çıkarıldığı İddiası X Ahalisini Rüyalara Daldırdı

Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın oturduğu çiftlik evini hayranları muhakkak hatırlayacaktır. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre o görkemli yapı satışa çıktı. Hem de rekor bir fiyatla!

Hal böyle olunca Aşk-ı Memnu izleyicisi fena goygoy döndürdü. Sosyal medyada yayılan satış iddiası, X (Twitter) ahalisini derin hayallere sürüklerken, “Acaba bir gün bizim de olur mu?” sorusu yeniden zihinlerde yankılandı.