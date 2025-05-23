Milyoner'de Atatürk Sorusuna Yanıtı Nedeniyle Linçlenen Yarışmacı İsyan Etti!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/ataturk-soru...
Geçtiğimiz günlerde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programına katılan 24 yaşındaki girişimci Kamile Bağcı, Atatürk’ün matematik öğretmenine dair yöneltilen soruya verdiği yanlış yanıtın ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Verdiği yanlış cevap nedeniyle linç edilen yarışmacı SÖZCÜ'ye konuştu. Eleştiriler karşısında isyan etti. İşte detaylar...
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Yarışmada hata yaptı, linç yağdı.
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Gelen eleştirilere isyan etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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