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Milyoner'de Atatürk Sorusuna Yanıtı Nedeniyle Linçlenen Yarışmacı İsyan Etti!

Milyoner'de Atatürk Sorusuna Yanıtı Nedeniyle Linçlenen Yarışmacı İsyan Etti!

Kim Milyoner Olmak İster
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 13:00

Geçtiğimiz günlerde “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programına katılan 24 yaşındaki girişimci Kamile Bağcı, Atatürk’ün matematik öğretmenine dair yöneltilen soruya verdiği yanlış yanıtın ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Verdiği yanlış cevap nedeniyle linç edilen yarışmacı SÖZCÜ'ye konuştu. Eleştiriler karşısında isyan etti. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/ataturk-soru...
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Yarışmada hata yaptı, linç yağdı.

Yarışmada hata yaptı, linç yağdı.

Ekranların sevilen yarışması Milyoner'de beşinci soruya kadar başarılı şekilde ilerleyen Bağcı, bir hata ile yarışmadan ayrıldı. Sunucu Oktay Kaynarca’nın “Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Kemal’ adını veren öğretmenin ismi nedir?” sorusunda “Kemal” cevabını verdi. Doğru yanıt ise “Mustafa” idi.

Yarışma sonrası sosyal medyada hızla gündem olan Bağcı, X ve Instagram üzerinden gelen binlerce hakaret içerikli mesaj geldiğini söyledi.

Gelen eleştirilere isyan etti.

Gelen eleştirilere isyan etti.

SÖZCÜ’ye konuşan Bağcı, “Doğru cevabı biliyordum, ama o an yaşadığım heyecanla yanlış cevap verdim. Bu kadar sert bir tepkiyi hak ettiğimi düşünmüyorum” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Atatürk’e olan sevgisinin sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Bağcı, sadece sosyal medya üzerinden değil, kendi mağazasının WhatsApp hattına bile çok sayıda mesaj geldiğini ve tepkilerin hala devam ettiğini söyledi. “Eleştiri bekliyordum ama bu düzeyde bir linç değil” diyen genç kadın, tüm bunların kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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