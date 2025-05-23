Milyoner'de Atatürk Sorusuna Yanıtı Nedeniyle Linçlenen Yarışmacı İsyan Etti!

SÖZCÜ’ye konuşan Bağcı, “Doğru cevabı biliyordum, ama o an yaşadığım heyecanla yanlış cevap verdim. Bu kadar sert bir tepkiyi hak ettiğimi düşünmüyorum” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Atatürk’e olan sevgisinin sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Bağcı, sadece sosyal medya üzerinden değil, kendi mağazasının WhatsApp hattına bile çok sayıda mesaj geldiğini ve tepkilerin hala devam ettiğini söyledi. “Eleştiri bekliyordum ama bu düzeyde bir linç değil” diyen genç kadın, tüm bunların kendisini derinden etkilediğini ifade etti.