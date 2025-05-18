Oktay Kaynarca Şaştı Kaldı: Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Atatürk'ün Adıyla İlgili Soruyu Bilemedi
Kaynak: https://x.com/MilyonerAtv/status/1924...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, birkaç aylık aranın ardından pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılara zor anlar yaşatan soruların sorulduğu programın son bölümüne Atatürk'e Kemal adını veren öğretmeninin adı sorusu damga vurdu. Yarışmacıya Atatürk'e Kemal adını veren öğretmeninin adı soruldu. 'Bilemezsem çok üzüleceğim' diyen yarışmacı soruya yanlış cevap verdi.
Kaynak: ATV / Milyoner
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşuyor.
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Yarışmacıya Atatürk'e Kemal adını veren Matematik öğretmeninin adı soruldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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ulan bu soruyu menzilde sorsan onlar bile bilir
Abartma sende o kadar da değil.
sonrada ortalıkta ATATÜRKCÜYÜM diye gezersin sallama cay gibisiniz
Heyecan da yapmış olabilir. Olsun sağlık olsun. En azından ülkemizde Kâmile adında güzel bir kadının olduğunu gördük. Buradan alamadığını hayat sürecinde alm... Devamını Gör