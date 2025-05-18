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Oktay Kaynarca Şaştı Kaldı: Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Atatürk'ün Adıyla İlgili Soruyu Bilemedi

Oktay Kaynarca Şaştı Kaldı: Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Atatürk'ün Adıyla İlgili Soruyu Bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2025 - 23:29

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, birkaç aylık aranın ardından pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılara zor anlar yaşatan soruların sorulduğu programın son bölümüne Atatürk'e Kemal adını veren öğretmeninin adı sorusu damga vurdu. Yarışmacıya Atatürk'e Kemal adını veren öğretmeninin adı soruldu. 'Bilemezsem çok üzüleceğim' diyen yarışmacı soruya yanlış cevap verdi.

Kaynak: ATV / Milyoner

Kaynak: https://x.com/MilyonerAtv/status/1924...
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşuyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşuyor.

Yarışmacılara zor anlar yaşatan programda sorulan sorular kimi zaman izleyenleri bile zorluyor. Ancak bazen, sorular basit olsa bile yarışmacıların kafası karışıyor.

Yarışmacıya Atatürk'e Kemal adını veren Matematik öğretmeninin adı soruldu.

Yarışmacıya Atatürk'e Kemal adını veren Matematik öğretmeninin adı soruldu.

'Bu soruya yanlış cevap verirsem çok üzülürüm.' diyen yarışmacının aklı bir anlığına karıştı. Soruya 'Kemal' cevabını veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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asdf

ulan bu soruyu menzilde sorsan onlar bile bilir

Jonathan

Abartma sende o kadar da değil.

man

sonrada ortalıkta ATATÜRKCÜYÜM diye gezersin sallama cay gibisiniz

Jonathan

Heyecan da yapmış olabilir. Olsun sağlık olsun. En azından ülkemizde Kâmile adında güzel bir kadının olduğunu gördük. Buradan alamadığını hayat sürecinde alm... Devamını Gör