Meğer O da Bizdenmiş: Eurovision 2025 Birincisi JJ'in Beğendiği Türk Programlarını Görmelisiniz!
Eurovision 2025 Şarkı Yarışması bu sene de tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada birinciliği elde eden kişi Avusturya temsilcisi JJ (Johannes Pietsch) oldu.
Kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturan JJ'in gündüz kuşağının popüler yarışma programlarını beğendiği ortaya çıktı.
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Müzik dünyasının en popüler yarışması olan Eurovision Şarkı Yarışması bu sene 69'uncu kez düzenlendi.
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Sesi ve tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Avusturyalı yarışmacı JJ'in aynı zamanda Türk programlarına da ilgi duyduğu ortaya çıktı.
'nurmagazins' sayfasının paylaşımıyla ortaya çıkan detay elbette dikkatlerden kaçmadı.
JJ'in beğeni bıraktığı postları da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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