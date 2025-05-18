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Meğer O da Bizdenmiş: Eurovision 2025 Birincisi JJ'in Beğendiği Türk Programlarını Görmelisiniz!

Meğer O da Bizdenmiş: Eurovision 2025 Birincisi JJ'in Beğendiği Türk Programlarını Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 17:05

Eurovision 2025 Şarkı Yarışması bu sene de tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada birinciliği elde eden kişi Avusturya temsilcisi JJ (Johannes Pietsch) oldu.

Kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturan JJ'in gündüz kuşağının popüler yarışma programlarını beğendiği ortaya çıktı.

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Müzik dünyasının en popüler yarışması olan Eurovision Şarkı Yarışması bu sene 69'uncu kez düzenlendi.

Müzik dünyasının en popüler yarışması olan Eurovision Şarkı Yarışması bu sene 69'uncu kez düzenlendi.

Geçen senenin birincisi Nemo'nun sahne açılışını yaptığı gece İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşti. 26 ülkenin yarıştığı Eurovision 2025'in birincisi 'Wasted Love' isimli şarkısıyla yarışan Avusturya temsilcisi Johannes Pietsch (JJ) oldu.

JJ toplam 436 puan toplayarak liderliğe yerleşti.

Sesi ve tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Avusturyalı yarışmacı JJ'in aynı zamanda Türk programlarına da ilgi duyduğu ortaya çıktı.

Sesi ve tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Avusturyalı yarışmacı JJ'in aynı zamanda Türk programlarına da ilgi duyduğu ortaya çıktı.

Türk arkadaşları olduğu bilinen Johannes Pietsch'ın (JJ) sosyal medyadaki beğenilerine şöyle bir baktığımızda, gündüz kuşağının popüler yapımlarına beğeni bıraktığı ortaya çıktı.

'nurmagazins' sayfasının paylaşımıyla ortaya çıkan detay elbette dikkatlerden kaçmadı.

'nurmagazins' sayfasının paylaşımıyla ortaya çıkan detay elbette dikkatlerden kaçmadı.

Eurovision 2025 birincisi JJ; atv ekranlarında yayınlanan ve Nursel Ergin'in sunduğu Mutfak Bahane programıyla, Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta'nın paylaşımlarını beğenmiş. Belki daha beğendiği farklı postlar da vardır.

JJ'in beğeni bıraktığı postları da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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