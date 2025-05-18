Kızılcık Şerbeti'nde Bıçaklanan Metehan'ın Hastane Sahnesindeki Çekim Hatası Laf Yemekten Kurtulamadı!
Kaynak: https://x.com/bettyymee1/status/19235...
3 sezondur Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti son dönemlerde sıkça çekim hatalarıyla gündeme damgasını vuruyor. Ekranların fenomen yapımı haline gelen Şerbo'nun geçtiğimiz gün 101. bölümü yayınlandı. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı 'Metehan' bıçaklandıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastane sahnesindeki çekim hatası da gözlerden kaçmayıp kullanıcıların diline düştü!
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16 Mayıs günü 101. bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti gündemimizden düşmek bilmiyor.
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Benzinlikte bıçaklanan Metehan bir hastaneye kaldırıldı. Kıvılcım, Ömer ve Doğa'nın sedyenin peşinden koştuğu sahnede bir çekim hatası yapıldı.
Buyurun, Kızılcık Şerbeti'ndeki son çekim hatasını birlikte izleyelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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