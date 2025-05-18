onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Bıçaklanan Metehan'ın Hastane Sahnesindeki Çekim Hatası Laf Yemekten Kurtulamadı!

Kızılcık Şerbeti'nde Bıçaklanan Metehan'ın Hastane Sahnesindeki Çekim Hatası Laf Yemekten Kurtulamadı!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 15:54

3 sezondur Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti son dönemlerde sıkça çekim hatalarıyla gündeme damgasını vuruyor. Ekranların fenomen yapımı haline gelen Şerbo'nun geçtiğimiz gün 101. bölümü yayınlandı. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı 'Metehan' bıçaklandıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastane sahnesindeki çekim hatası da gözlerden kaçmayıp kullanıcıların diline düştü!

Kaynak: https://x.com/bettyymee1/status/19235...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16 Mayıs günü 101. bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti gündemimizden düşmek bilmiyor.

16 Mayıs günü 101. bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti gündemimizden düşmek bilmiyor.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı 'Pembe'nin ölümü sonrası ortalığın fena karıştığı dizinin her bölümünde apayrı bir olay yaşandı. Favori dizinin son bölümündeyse Metehan, kendisinden para isteyen bir genç tarafından bıçaklandı.

Diziden Metehan'ı bıçaklayan oyuncunun ailesi o sahneleri izlerken adeta kendinden geçti...

Benzinlikte bıçaklanan Metehan bir hastaneye kaldırıldı. Kıvılcım, Ömer ve Doğa'nın sedyenin peşinden koştuğu sahnede bir çekim hatası yapıldı.

Benzinlikte bıçaklanan Metehan bir hastaneye kaldırıldı. Kıvılcım, Ömer ve Doğa'nın sedyenin peşinden koştuğu sahnede bir çekim hatası yapıldı.

Son dönemlerde çekim hatalarıyla sıkça adından söz ettiren Şerbo'da yine olanlar oldu! 'Betty.me1' sayfası da gözünden kaçırmadığı çekim hatasının olduğu anları 'Hadi bakalım çekim hatasını bulabilecek misiniz?' notuyla paylaştı.

Evrim Alasya'nın canlandırdığı 'Kıvılcım'ı sahnenin ilk başında botla koşarken görürken, birkaç saniye sonra beyaz toplu ayakkabılarla görüyoruz.

Buyurun, Kızılcık Şerbeti'ndeki son çekim hatasını birlikte izleyelim...

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın